El cierre de Agama pone en jaque a las vaquerías proveedoras en Mallorca: “¿Quieres la leche?”

El martes el Grupo Damm anunció el cierre de Agama. En Mallorca, solo dos vaquerías servían la leche a la compañía, Son Carbó y Son Bernat. En total, entregaban 300.000 litros mensuales. Desde entonces en estas explotaciones, las llamadas y las reuniones están a la orden del día. El mensaje es claro: “¿Quieres la leche?”. Así lo cuenta Miquel Vanrell de la finca de Son Carbó, en Campos. Es la vaquería más grande de Baleares y en estos momentos produce 12.000 litros de leche diarios y unos 240.000 mensuales, que entrega en su totalidad a Agama. Es su único cliente. Con una apuesta por la innovación en la granja que ha costado dos millones de euros recién estrenada, ahora se encuentra que los planes de contar con Agama hasta finales de septiembre se han ido al traste ya que el Grupo Damm les ha avanzado el cierre a este mes. En su calendario, tenía una planificación para ir colocando la leche gradualmente a otros sitios y ahora "nos ha pillado que debemos hacerlo de golpe". “No nos han dado margen de reacción”, lamenta. Por ello, busca una salida para el excedente de leche que tendrá su granja a partir del 1 de abril. Así, cuenta, que estos días vive unas jornadas intensas de llamadas porque se ha visto abocado a activar un plan de emergencia para colocar la leche que producen sus vacas cuando Agama les deje de comprar a final de mes. “En las llamadas básicamente va repitiendo el mismo mensaje: ¿quieres la leche?”, cuenta, entre risas, aunque su rostro refleja que el escenario es muy complicado. “Nos lo han precipitado todo aunque nosotros ya llevábamos trabajando para asegurar la continuidad de la granja”, reconoce.

"El Laccao es lo rentable y se lo han llevado"

Miquel Vanrell desvela que a partir del 30 de marzo, el Grupo Damm se tenía que llevar la leche a la península hasta finales de septiembre.” Nos dijeron que se llevarían la leche porque sabían que habíamos hecho una inversión muy grande y ahora nos han dicho que no”, lamenta y explica que la estrategia de la compañía ha sido de ir reduciendo la leche estos dos últimos años y “cuando se han podido llevar el Laccao, que es lo rentable, nos han cerrado”.