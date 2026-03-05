Baleares bate récord en prevención de incendios forestales: 1.138 hectáreas intervenidas en 2025

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural cerró 2025 con un récord de intervenciones en prevención de incendios forestales, puesto que actuó sobre un total de 1.138 hectáreas repartidas por todo el archipiélago. Por islas, se han gestionado 630 hectáreas en Mallorca, 267 en Menorca, 220 en Ibiza y 21 en Formentera, mientras que, clasificadas por titularidad, 971,6 hectáreas son privadas y 166,4 son terrenos públicos.

Franjas de defensa para prevenir incendios. / CAIB

Las ayudas forestales han representado casi el 60 % de toda la superficie ejecutada (59,23 %), con 674 hectáreas, lo que ha evidenciado el papel clave de los propietarios y gestores privados en la prevención de incendios. Además, han supuesto una inversión por parte del Govern de más de 2,2 millones de euros en la última convocatoria de ayudas destinadas a la prevención de incendios forestales (PIFO) y casi 1 millón de euros más para la restauración de daños de la borrasca Juliette.

El trabajo directo a través de las brigadas del Ibanat ha supuesto la ejecución de 366 hectáreas, mientras que a través del medio propio Tragsa se han gestionado 98 hectáreas forestales más. En cuanto al aumento de la tramitación de autorizaciones emitidas por el Servicio de Gestión Forestal de la conselleria, este ha registrado 229 expedientes de franjas de defensa y ha logrado el máximo histórico de 64 informes técnicos de prevención.

Estrategia integral de gestión

Las actuaciones desarrolladas en 2025 responden a una estrategia integral de gestión del territorio forestal, entre las que destacan la ejecución de franjas auxiliares de defensa y fragmentación del combustible forestal (277 ha), restauración post-perturbación ambiental como temporales, incendios (264 ha) o la silvicultura preventiva en masa forestal (226 ha). También destacan las franjas de seguridad de infraestructuras (89 ha), áreas preventivas estratégicas (51 ha) y otras actuaciones preventivas (231 ha).

La finalidad de este conjunto de actuaciones de gestión forestal activa y de silvicultura preventiva es la configuración de un modelo de paisaje agroforestal más resiliente ante unos incendios forestales agravados por los efectos del cambio climático.

En este sentido, también cabe mencionar que las ayudas PIFO han permitido aprobar 35 instrumentos de gestión forestal sostenible durante 2025, lo que ha hecho incrementar la superficie planificada en 5.382 hectáreas más.