Sóller aumenta un 63% los ingresos generados por los aparcamientos gracias al turismo

La empresa pública Sóller 2010 ha registrado un crecimiento histórico en la recaudación de la red de aparcamientos municipales durante el ejercicio de 2025. Según los datos recogidos en el informe de cierre del año, el conjunto de infraestructuras de aparcamiento generó unos ingresos totales de 1.790.535 euros, una cifra que representa un incremento global del 63,27% el año 2024, algo que se explica por la masiva afluencia de visitantes que recibe el municipio durante buena parte del año.

Este aumento neto, que supera los 693.000 euros en solo doce meses, se explica tanto por la mejora del rendimiento de los espacios ya existentes como por la incorporación de nuevas zonas de pago que comenzaron a generar ingresos en este último periodo.

En el núcleo urbano del Port, el aparcamiento de Lepanto es el principal activo económico de la sociedad pública, que aportó 427.332 euros a las arcas municipales, lo cual supone un crecimiento del 42,73% en comparación con el ejercicio anterior. Le siguen en relevancia por volumen de negocio zonas como Infante Lois, que cerró el año con 265.271 euros y un incremento del 72,91%, y Teixidores, con una recaudación de 188.742 euros que representa una subida del 38,01%.

Asimismo, cabe destacar el comportamiento del aparcamiento de Cetre, que generó 167.290,20 euros (un 49,89% más), y la evolución del parking de Can Cera, donde los ingresos se dispararon un 250,67% hasta llegar a los 74.067 euros. Uno de los casos más llamativos en términos porcentuales ha sido el de Can Tinet, que ha pasado de una recaudación residual de 5.580 euros en 2024 a rozar los 84.000 euros en 2025, marcando un incremento excepcional del 1.402,02%.

Red de aparcamientos

El aparcamiento de Los Naranjos se ha convertido en una pieza fundamental de la red de aparcamientos ya que en su primer año completo generó 100.701 euros. Todos estos datos fueron analizados durante el consejo de administración de la empresa pública Sóller 2010 que se celebró este martes en el que se hizo un balance positivo de los ingresos generados a través de la red de aparcamientos disuasorios que hay en el municipio.