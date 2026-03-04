Récord de atención a la fauna silvestre en Baleares: más de 7.600 animales ingresan en centros de recuperación

Los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) del Govern cerraron 2025 con cifras históricas de atención a animales, al registrar 7.637 ingresos, el dato más alto desde su puesta en marcha. Del total, casi la mitad (47%) pudo ser rehabilitada y devuelta al medio natural, un porcentaje que el Ejecutivo considera especialmente positivo al tratarse, en muchos casos, de ejemplares que llegan muertos o en estado crítico, con lesiones graves o patologías que dificultan su recuperación.

Por islas, los centros atendieron 5.605 animales en Mallorca, 1.473 en Menorca, 547 en Eivissa y 12 en Formentera, consolidando un sistema “sólido y altamente profesionalizado” de recuperación de fauna en el archipiélago. Entre las especies con mayor número de ingresos en 2025 destaca la tortuga mediterránea (Testudo hermanni), con 1.897 ejemplares, seguida de los vencejos (Apus apus), con 1.334, y los erizos (Atelerix algirus), con 745.

El balance también recoge la atención a especies catalogadas en peligro de extinción en Baleares. Por primera vez, los centros trataron un ejemplar vivo de águila de Bonelli (Aquila fasciata) procedente de la población reintroducida en Mallorca en la pasada década, actualmente consolidada. Además, ingresaron 61 milanos reales (Milvus milvus) —principalmente por inanición— y 12 pardelas baleares (Puffinus mauretanicus), en su mayoría por desorientación y traumatismos de origen desconocido.

En el grupo de especies consideradas vulnerables, los CRFS atendieron, entre otros, 38 pardelas cenicientas (Calonectris diomedea), 24 gaviotas de Audouin (Ichthyaetus audouinii), 5 águilas pescadoras (Pandion haliaetus), 10 buitres negros (Aegypius monachus) y 26 cormoranes moñudos (Gulosus aristotelis). También se registraron 354 ingresos de tortuga mora (Testudo graeca), mayoritariamente procedentes de situaciones de cautividad.

Fortaleza del modelo

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que estos resultados “demuestran” la fortaleza del modelo balear, sustentado en la colaboración institucional y la implicación ciudadana. “Cada animal recuperado y retornado al medio natural es una inversión directa en biodiversidad y en futuro”, ha señalado, al tiempo que adelanta que el Govern seguirá reforzando recursos y protocolos, especialmente en el caso de especies amenazadas.

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha subrayado el papel de la ciudadanía y la coordinación con agentes de medio ambiente, fuerzas de seguridad y administraciones públicas. Torres ha remarcado que los centros de recuperación no solo prestan un servicio directo, sino que también contribuyen a la sensibilización ambiental y aportan información relevante para la investigación y los planes de conservación.

Incidencias

El Govern ha destacado asimismo el papel de la aplicación Línea Verde como principal canal ciudadano para alertar sobre incidencias vinculadas a especies invasoras. En 2025 se registraron más de 1.200 notificaciones, especialmente en Eivissa y Formentera, que se incorporan de forma sistemática a la base de datos operativa del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) para facilitar una gestión basada en datos actualizados.