MÉS exige la comparecencia urgente del conseller de Agricultura por el cierre de Agama

MÉS per Mallorca ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia urgente del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para que dé explicaciones en el Parlament sobre el cierre definitivo de la empresa láctea Agama, anunciado por el Grupo Damm para este año 2026.

La formación ecosoberanista, a través de su diputado Ferran Rosa, ha mostrado su preocupación por el futuro del sector primario en la isla. "No nos podemos quedar de brazos cruzados y dar por perdido el sector lechero mallorquín", ha declarado Rosa, quien insta a las consellerias de Trabajo y Agricultura a adoptar "todas las medidas adecuadas para garantizar los puestos de trabajo y la supervivencia del sector".

Rosa ha advertido de que el cierre pone en juego la soberanía alimentaria de Mallorca y la continuidad de puestos de trabajo industriales. Como alternativa, el diputado ha planteado explorar "la posibilidad de implantar otras experiencias de éxito como las cooperativas de trabajadores". De no tomarse medidas, ha lamentado, "la plantilla solo tiene dos opciones: irse a la calle o marcharse a la Península".

Esta no es la primera vez que MÉS reclama esta comparecencia. Según recordó la formación ecosoberanista, ya lo hizo en octubre del año pasado, cuando Damm comunicó su intención de cesar la actividad, pero la iniciativa fue rechazada en aquel momento con los votos en contra del Partido Popular.