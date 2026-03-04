El Govern y el Ayuntamiento de Andratx impulsan la reforma integral de la Casa Museu de Baltasar Porcel

El Govern, a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, y el Ayuntamiento de Andratx impulsarán conjuntamente el proyecto de reforma integral de la Casa Museu de Baltasar Porcel, con el objetivo de garantizar la puesta en marcha de este espacio cultural y museístico.

El acuerdo prevé la redacción del proyecto de reforma integral y la dirección de las obras, así como la coordinación del equipo multidisciplinario necesario para llevar a cabo este proyecto.

El protocolo general de actuaciones fue firmado por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo. Ambas partes establecen un marco de colaboración para la redacción del proyecto de reforma integral del edificio y la posterior dirección de obra, para "preservar y difundir el legado del escritor Baltasar Porcel, una de las figuras literarias más relevantes de Mallorca", destacó el Ejecutivo autonómico.

Equipo técnico

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad coordinará el equipo técnico necesario para llevar a cabo el proyecto. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern contará con un arquitecto, un arquitecto técnico y un ingeniero como personal propio, y contratará el servicio de calculista necesario; mientras que el Ayuntamiento de Andratx aportará un arquitecto técnico, un arqueólogo, un historiador del arte, un restaurador y un coordinador de seguridad y salud para llevar adelante la actuación.

Por parte del consistorio, también se facilitará la documentación técnica necesaria para la redacción del proyecto, como los planos del estado actual del inmueble, el estudio geotécnico del subsuelo o el estudio histórico del edificio. El protocolo prevé igualmente la constitución de una comisión de seguimiento que actuará como órgano de coordinación y velará por el cumplimiento efectivo de las actuaciones previstas.