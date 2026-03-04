Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”

Agama cierra. El Grupo Damm anunció ayer a sus trabajadores que echaba el cierre a la planta de Palma, un anuncio que sin ninguna duda sentó como un jarro de agua fría al sector ganadero. Actualmente solo tres ganaderos de Mallorca continuaban suministrando leche a la compañía. Uno de ellos es Miquel Vanrell de Son Carbó que ayer por la tarde aún continuaba impactado por la noticia: “Ha sido un golpe muy duro. De palabra, nos habían dicho que seguirían llevándose la leche hasta finales de septiembre y ahora nos comunican que lo adelantan a finales de marzo. Nosotros teníamos un plan para poder dejar de entregar leche a finales de septiembre, no en un mes”. De momento, admitió el ganadero de Campos, desconocen qué consecuencias tendrá este anuncio y deberán estudiar qué pasos dar para buscar una solución ante el excedente de leche que habrá como consecuencia del adelanto del cierre de la planta. “Pinta muy mal”, han asegurado desde la finca de Son Bernat de Llubí, que también suministra leche a Agama. La tercera es Ses Veles de Canyamel pero, al conocer las intenciones del Grupo Damm, apostó por adelantar la jubilación y cambiar las vacas destinadas a la producción de leche a las vacas para carne.

Joana Mascaró de UPA- AIA reconoció ayer que el cierre de Agama es muy negativo: “Sigo en shock. En teoría lo sabíamos pero no creíamos que fuera tan inminente. Se están cargando el sector lácteo mallorquín”, lamentó. En la misma línea, se postuló Joan Gaià de Unió de Pagesos: “Que cerraba la planta de Agama, lo sabíamos. La única esperanza de que sobreviviera era que quedara fuera del Grupo Damm pero no ha ido bien”, lamenta en relación a la propuesta que negociaba el Govern de crear una empresa público-privada para mantener activa la planta de Palma. Desde Asaja, Joan Company también admitió que ya se sabía que el cierre de Agama estaba previsto para septiembre. “Lo han adelantado”, por ello, advierte que esta decisión creará un problema de excedente de leche, que se tendrá que estudiar cómo darle salida. Company razonó que ahora al sector lácteo no le queda otro remedio que reorganizarse haciendo una reestructuración con la viabilidad económica como guía.

Negociaciones

Cabe recordar que el Grupo Damm comunicó ayer el cierre de Agama a los 14 trabajadores de la planta de Palma. Dichos trabajadores, concretó la compañía,tendrán la posibilidad de incorporarse a otras empresas del grupo. Tras el anuncio del cierre, el Govern desveló que durante estos meses ha negociado con el Grupo Damm una salida para la planta de Agama, sus trabajadores y los ganaderos mallorquines pero, al final, la propuesta no ha llegado a buen puerto. Así, la conselleria de Agricultura detalló que, al conocer la intención del Grupo Damm de cerrar la planta de Agama, abrió una negociación para evitarlo a partir de una propuesta planteada por la propia empresa hace unos seis meses: traspasar la industria al sector lácteo mallorquín mediante una sociedad público-privada que contara con un 25% de participación del Govern, un 50% del sector privado y otro 25% de los trabajadores y ganaderos. Tras “una valoración exhaustiva”, el Ejecutivo la consideró una oportunidad estratégica e impulsó conversaciones, pero el plan dependía de la adhesión de los ganaderos que suministraban la leche. Finalmente, los dos que quedaban rechazaron sumarse por falta de viabilidad y el Govern dio por cerrada la negociación. Sea como sea, la conselleria de Agricultura aseguró que respeta la decisión de los ganaderos y avanzó que seguirá apoyando al sector con nuevas iniciativas.

Por su parte, el PSOE tachó de “gravísima” la situación generada por el cierre de Agama y criticó “la intención del Govern de orientar la actividad del campo hacia el turismo”. De hecho, la socialista Amanda Fernández acusó ayer al conseller de promocionar esa reconversión en la ITB de Berlín mientras se anunciaba el cierre la planta. Además, los socialistas alertaron de las “repercusiones nefastas” para las empresas lecheras de la isla.