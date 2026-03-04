El pasado 19 de enero, la tormenta Harry dejó varada la embarcación Acoa, valorada en más de un millón de euros, en las rocas junto al Port Vell, en Son Servera, sin que hasta el momento haya sido retirada de la costa. Se trata de un barco de veintiocho metros de eslora que aún continúa encallado, bajo la supervisión de técnicos de Costas y municipales. Los costes de reflotarla y trasladarla al astillero para su reparación podrían ascender, según las cifras que baraja uno de los propietarios, a unos trescientos mil euros.

Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell / Biel Capó

Preguntado sobre el tema, el alcalde de Son Servera, Jaume Servera, deja claro que no saldrá ni un euro de las arcas municipales: serán los propietarios quienes deban hacerse cargo o, de forma subsidiaria, la Demarcación de Costas. Según Servera, el actual equipo de gobierno (PP-Independents) lo tiene claro: “Para ello lucharemos, iremos donde haga falta, a juicio si es necesario, para que lo retiren los propietarios o subsidiariamente Costas; el dinero de Son Servera se queda en Son Servera”, esgrime.

Gran expectación

El barco ha despertado mucha expectación y son numerosos los curiosos que a diario se acercan hasta el lugar para tomar instantáneas y comprobar in situ la imagen del gran velero de lujo embarrancado en las rocas. Esto ha dejado escenas llamativas, como la aparición de unas sillas y una mesa de terraza que algunos utilizan para contemplar tranquilamente la embarcación; el hecho de que el velero haya sido atado con una cuerda a un gran tronco situado en tierra firme; o la instalación de barreras precintadas sobre las rocas para impedir el acceso al barco. En este sentido, el primer edil serverí comentaba en tono irónico: “Hay lugares donde ponen esculturas en los paseos marítimos; pues nosotros tendremos la de un barco sobre las rocas”, en alusión a la curiosidad que ha generado el caso y al tiempo que está tardando en desencallarse: ya lleva 40 días en esta situación.

Un amigo del capitán inició una campaña de crowdfunding en gofnde.com para poder reflotarla, pero resultó poco exitosa, ya que en los últimos días solo había recaudado setecientos euros.

La embarcación varada parece no haber sufrido daños en su depósito de combustible, ya que no se ha producido ningún vertido al mar. No obstante, según el astillero constructor del Acoa, la embarcación —construida a mediados de la década de los ochenta— cuenta con un depósito de cinco mil litros de combustible. De hecho, esta fue la primera preocupación de los técnicos de Costas, que han seguido la incidencia desde el primer momento.

Desde su varamiento se han barajado varias fechas para su reflotación, aunque hasta ahora no se ha llevado a cabo. Con la llegada de la borrasca Regina, parece que no se darán las condiciones idóneas para reflotarla a corto plazo.