Costas
Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
El velero de lujo sigue encallado en el litoral 'serverí' y reflotarlo costaría 300.000 euros
El alcalde Jaume Servera deja claro que no saldrá ni un euro de las arcas municipales para reflotarlo
El Ayuntamiento asegura que son los propietarios o, de forma subsidiaria, Demarcación de Costas quienes deben hacerse cargo
El pasado 19 de enero, la tormenta Harry dejó varada la embarcación Acoa, valorada en más de un millón de euros, en las rocas junto al Port Vell, en Son Servera, sin que hasta el momento haya sido retirada de la costa. Se trata de un barco de veintiocho metros de eslora que aún continúa encallado, bajo la supervisión de técnicos de Costas y municipales. Los costes de reflotarla y trasladarla al astillero para su reparación podrían ascender, según las cifras que baraja uno de los propietarios, a unos trescientos mil euros.
Preguntado sobre el tema, el alcalde de Son Servera, Jaume Servera, deja claro que no saldrá ni un euro de las arcas municipales: serán los propietarios quienes deban hacerse cargo o, de forma subsidiaria, la Demarcación de Costas. Según Servera, el actual equipo de gobierno (PP-Independents) lo tiene claro: “Para ello lucharemos, iremos donde haga falta, a juicio si es necesario, para que lo retiren los propietarios o subsidiariamente Costas; el dinero de Son Servera se queda en Son Servera”, esgrime.
Gran expectación
El barco ha despertado mucha expectación y son numerosos los curiosos que a diario se acercan hasta el lugar para tomar instantáneas y comprobar in situ la imagen del gran velero de lujo embarrancado en las rocas. Esto ha dejado escenas llamativas, como la aparición de unas sillas y una mesa de terraza que algunos utilizan para contemplar tranquilamente la embarcación; el hecho de que el velero haya sido atado con una cuerda a un gran tronco situado en tierra firme; o la instalación de barreras precintadas sobre las rocas para impedir el acceso al barco. En este sentido, el primer edil serverí comentaba en tono irónico: “Hay lugares donde ponen esculturas en los paseos marítimos; pues nosotros tendremos la de un barco sobre las rocas”, en alusión a la curiosidad que ha generado el caso y al tiempo que está tardando en desencallarse: ya lleva 40 días en esta situación.
Un amigo del capitán inició una campaña de crowdfunding en gofnde.com para poder reflotarla, pero resultó poco exitosa, ya que en los últimos días solo había recaudado setecientos euros.
La embarcación varada parece no haber sufrido daños en su depósito de combustible, ya que no se ha producido ningún vertido al mar. No obstante, según el astillero constructor del Acoa, la embarcación —construida a mediados de la década de los ochenta— cuenta con un depósito de cinco mil litros de combustible. De hecho, esta fue la primera preocupación de los técnicos de Costas, que han seguido la incidencia desde el primer momento.
Desde su varamiento se han barajado varias fechas para su reflotación, aunque hasta ahora no se ha llevado a cabo. Con la llegada de la borrasca Regina, parece que no se darán las condiciones idóneas para reflotarla a corto plazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos 'para favorecer' a los dueños de 'possessions
- Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
- El excursionista Antoni Servera: “La Gran Ruta del Llevant es diferente y accesible para todos”
- La ZBE de Sóller arranca con un aluvión de turistas saltándose las restricciones
- Tres caminos costeros de Mallorca, premiados por su excelencia ambiental y sostenible
- La barrera de la finca de los March en Sóller sigue bloqueando el camino público pese a la orden municipal de retirarla
- Arrancan tres años de obras para el nuevo Palacio de Justicia de Manacor