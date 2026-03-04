VIVIENDA
Esporles tendrá una vivienda supervisada para personas mayores dependientes
El espacio contará con diez plazas para mayores que necesiten apoyo continuado pero que todavía pueden mantener cierto grado de autonomía
Esporles ha presentado un nuevo proyecto de vivienda supervisada para personas mayores dependientes, un recurso residencial de proximidad que se enmarca en el Plan de infraestructuras sociosanitarias 2026-2030. El equipamiento se ubicará en la antigua casa de las monjas del municipio, que será adaptada para convertirse en una residencia de pequeño formato con capacidad máxima para diez plazas. La actuación cuenta con un presupuesto previsto de 200.000 euros.
La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència del Govern, Sandra Fernández, ha detallado que la futura vivienda estará destinada a personas mayores que necesitan apoyo continuado, pero que todavía pueden mantener cierto grado de autonomía en un entorno comunitario. El servicio se coordinará con el centro de día ya existente en Esporles para garantizar atención especializada y seguimiento profesional. El objetivo del proyecto es facilitar que las personas mayores puedan seguir viviendo en su localidad, manteniendo el vínculo con su entorno social y familiar y evitando traslados a otros municipios. “Incorporamos recursos adaptados a los municipios para que las personas puedan continuar viviendo en su pueblo cuando necesitan soporte, reforzando la red pública y dando respuesta a las familias”, ha señalado la consellera.
El objetivo del proyecto es facilitar que las personas mayores puedan seguir viviendo en su localidad
Presentación
En el acto de presentación han participado también el alcalde de Esporles, Josep Ferrà; el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y el gerente del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, Alejandro Mora.
El proyecto de Esporles forma parte del Plan de infraestructuras sociosanitarias del Govern, integrado en el programa estratégico Illes en Transformació. En el conjunto del archipiélago, el plan prevé la creación de 18 infraestructuras, 693 nuevas plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros con el objetivo de ampliar y modernizar los servicios públicos de atención a la dependencia.
