Alcúdia promociona su turismo deportivo en la ITB de Berlín para atraer al mercado alemán

El Ayuntamiento de Alcúdia participa estos días en la ITB Berlin, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, con el objetivo de reforzar la promoción del municipio en los principales mercados europeos, especialmente en el alemán. En este marco, el consistorio ha presentado un vídeo de promoción deportiva dirigido a este público.

La pieza audiovisual pone el foco en el deporte como uno de los ejes del modelo turístico de Alcúdia y como herramienta para diversificar la oferta y reducir la estacionalidad. El vídeo subraya la combinación de deporte, naturaleza y calidad de vida que caracteriza al municipio, además de su capacidad para acoger grandes eventos deportivos y, al mismo tiempo, ofrecer espacios idóneos para la práctica durante todo el año. La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa, Fina Linares, y de la concejala de Deportes, Verónica Caro, y ha contado también con la presencia del concejal de Turismo, Joan Sendín.

Posicionamiento

Con esta acción en la ITB de Berlín, Alcúdia busca reforzar su posicionamiento como destino deportivo en el mercado alemán, uno de los principales emisores de visitantes hacia Mallorca, y consolidar un modelo turístico vinculado a actividades al aire libre y propuestas más allá de la temporada alta.