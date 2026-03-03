UGT convoca una huelga indefinida en la recogida de residuos de Llucmajor a partir del 9 de marzo

Llucmajor se enfrenta a una nueva convocatoria de huelga en el servicio de recogida de residuos. El sindicato UGT Servicios Públicos ha registrado un comunicado de huelga de carácter indefinido que comenzará el próximo lunes, 9 de marzo, según ha informado este martes la organización sindical.

La decisión, que afecta a la plantilla de la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), adjudicataria del servicio municipal, tiene su origen en la comunicación por parte de la compañía de su intención de incumplir el acuerdo salarial alcanzado en 2024.

Según el comunicado de UGT, dicho pacto puso fin al conflicto anterior y estableció una "paz social" que ahora quedaría rota al no aplicarse las mejoras económicas acordadas a partir de este mes de marzo.

Fuentes sindicales explican que la empresa justifica esta decisión argumentando que el Ayuntamiento de Llucmajor no está asumiendo los gastos derivados de aquel acuerdo ni agilizando el proceso de licitación del nuevo contrato del servicio. A esta reivindicación salarial se suma una demanda laboral relativa a la ampliación de la duración de los descansos semanales de los trabajadores.

Ante esta situación, está previsto un acto de conciliación para este próximo jueves, 5 de marzo, a las 9:30 horas, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib). UGT ha expresado su confianza en que pueda alcanzarse una solución, aunque ha lamentado que, en su experiencia en este sector, "si no es mediante la huelga no se reconocen los derechos de las personas trabajadoras ni sus mejoras".

Un conflicto pendiente de resolver

Los problemas con el servicio municipal de recogida de basuras han sido una constante en esta legislatura, donde se han venido registrando continuas quejas de los vecinos de diferentes puntos de Llucmajor, sobre todo en las urbanizaciones. Como símbolo de este malestar, el pasado agosto, la fachada del Ayuntamiento apareció con un gran montón de basura y desperdicios varios, y con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’). Esta acción de protesta la reivindicaron los quintos de la localidad.

A finales de octubre de 2024, el Ayuntamiento presidido por la alcaldesa Xisca Lascolas (Partido Popular) ya sancionó a FCC por las "deficiencias" en el servicio ante la acumulación de bolsas en las calles. Paralelamente, en aquel entonces Comisiones Obreras (CCOO) ya amenazó con una convocatoria de huelga en el servicio de recogida de residuos.

La pasada Navidad

La pasada Navidad, se volvieron a producir muchas quejas vecinales por el colapso en el servicio de recogida de basuras, con contenedores desbordados y acumulación de residuos en las calles durante varios días.

Desde el Ayuntamiento se explicó en aquel entonces que durante esos días "se había producido la avería de uno de los camiones de carga bilateral que recoge en las zonas de s’Arenal y urbanizaciones". A este problema técnico se sumó la suspensión del servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero con motivo de las fiestas, un cúmulo de circunstancias que, según esgrimió el Ayuntamiento llucmajorer, provocó "desbordes en contenedores, principalmente en las zonas de urbanizaciones".