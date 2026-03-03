'Joves a la Serra 2026' abre preinscripción: fechas, plazas y turnos por edades

El Consell de Mallorca pone en marcha la segunda edición del programa Joves a la Serra para esta primavera de 2026. En total, ofrece 136 plazas, 48 más que la primera edición. El plazo de preinscripción arranca este miércoles 4 de marzo hasta el día 10 de marzo.

La edición primaveral de Joves a la Serra consiste en cuatro estancias de tres días y dos noches entre los meses de abril y mayo que están diferenciadas por franjas de edad. Así, del 2 al 4 de abril será para niños y niñas de 9 y 10 años mientras que del 6 al 8 de abril se destinará a 11 y 12 años. Las fechas para los de 13 y 14 años serán del 9 al 11 de abril mientras que del 1 al 3 de mayo se ha fijado el turno para los jóvenes de 15 a 17 años.

Cartel de Joves a la Serra-Primavera 2026. / CIM

Actividad

La actividad incluye el transporte directo de ida y vuelta desde Inca hasta el refugio del Pont Romà de Pollença, la estancia en régimen de pensión completa durante toda la duración del programa y el desarrollo de excursiones y dinámicas educativas en el medio natural.

El programa está financiado en un 82 % por el Consell de Mallorca, lo que permite ofrecer la actividad a un precio de 35,33 euros por participante. De las 34 plazas previstas en cada turno, tres serán bonificadas para jóvenes derivados por los Servicios Sociales del IMAS o por los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar el acceso en condiciones de equidad.

La solicitud de preinscripción deberá formalizarse obligatoriamente a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca y la asignación de plazas se realizará mediante sorteo.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha remarcado que el calendario del programa incluye el periodo de vacaciones de Semana Santa, lo que permitirá facilitar la conciliación familiar. También ha remarcado que el programa es una inmersión en la naturaleza que permite a los jóvenes “conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio”.