Consell estrena zona de estacionamiento limitado gratuito en el centro

Consell ha comenzado el mes de marzo con el estreno de una nueva zona de estacionamiento limitado gratuito en el casco urbano. Así, desde el domingo 1 de marzo, el servicio ya está en funcionamiento en las calles del centro, Vila de Sureda y Carrer Major. Se trata del tramo que va desde la plaza del Ayuntamiento hasta las conocidas bodegas situadas en el centro del pueblo.

La nueva ordenanza municipal de tráfico regula la implantación de las denominadas Zonas Azules de Estacionamiento Limitado Gratuito, con un tiempo máximo de permanencia de 30 minutos. Para poder estacionar será obligatorio acreditar de forma visible la hora de llegada mediante un reloj horario o una anotación manual colocada en el parabrisas delantero.

Rotación

La medida tiene como objetivo favorecer la rotación de vehículos y mejorar la movilidad en esta área, facilitando el acceso a los comercios y servicios. Para dar a conocer la nueva ordenanza, la Policía Local de Consell ha impulsado una campaña informativa tanto en redes sociales como en los establecimientos del municipio.

La normativa contempla sanciones de 100 euros para quienes incumplan las condiciones de uso. Se consideran infracciones no acreditar la hora de llegada, superar en más de 30 minutos el tiempo máximo de estacionamiento o falsificar la hora de entrada.

La ordenanza contempla diversas excepciones al régimen de estacionamiento limitado gratuito, como los vehículos de emergencia en servicio, personas con movilidad reducida, taxis durante la prestación del servicio, vehículos oficiales o aquellos vinculados a trabajos municipales debidamente acreditados.