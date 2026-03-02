Los vecinos reúnen más de 2.200 firmas contra el parque fotovoltaico de AENA en Son Bonet

La plataforma ciudadana Son Bonet Pulmó Verd (SBPV) ha recogido en los últimos meses más de 2.200 firmas contra el proyecto de megaparque fotovoltaico impulsado por Aena en el espacio libre público de Son Bonet (Marratxí). En concreto, cerca de mil apoyos se han registrado de forma on-line a través de la plataforma Change.org y más de 1.200 rúbricas se han recogido de manera presencial en calles y plazas del municipio.

La entidad recuerda que anteriormente ya se presentaron más de 1.200 alegaciones contra la declaración estratégica industrial del proyecto, lo que, a su juicio, evidencia un rechazo social “sostenido y mayoritario” a la iniciativa.

Desde la plataforma cargan directamente contra la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y contra el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, a quienes acusan de mantener una actitud “totalmente pasiva” ante los avances administrativos del proyecto promovido por Aena.

Según explican, han solicitado en varias ocasiones una reunión con la presidenta autonómica sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Asimismo, consideran que el alcalde ha evitado posicionarse con claridad sobre la situación de Son Bonet y sobre los pasos dados tanto por el Ayuntamiento como por el Govern balear.

La plataforma subraya que desde la llegada al Ejecutivo autonómico de Prohens, el 6 de julio de 2023 —fecha en la que se conoció el archivo de la declaración de impacto ambiental del proyecto— “poco o nada” se ha sabido de actuaciones concretas por parte de las instituciones baleares en defensa del espacio libre público de Son Bonet.

SBPV advierte de que el proyecto se encuentra actualmente pendiente de la aprobación del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) en el Consejo de Ministros, uno de los últimos trámites necesarios antes de que Aena pueda reactivar su tramitación ante las administraciones autonómicas, insulares y municipales.

Mientras tanto, la plataforma asegura haber trabajado en una alternativa basada en la creación de un bosque urbano que podría impulsarse desde el Ayuntamiento de Marratxí, aunque lamentan que, por ahora, “solo hay palabras” frente a los avances administrativos y económicos del proyecto energético.

Desde SBPV consideran “incomprensible” que el Govern balear, gobernado por PP con el apoyo de Vox, haya mostrado oposición a distintas iniciativas del Ejecutivo central pero no haya movido ficha contra el proyecto de Aena en Son Bonet. A su entender, existe una estrategia de inacción política que permitiría que el proyecto decaiga por su propio peso administrativo.

Ante este escenario, Son Bonet Pulmó Verd reclama de forma urgente una reunión con la presidenta Margalida Prohens para abordar el futuro del espacio y exigir una posición clara del Govern balear frente al megaparque fotovoltaico.