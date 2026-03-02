Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marratxí renueva la parada del bus en Son Verí para mejorar comodidad y seguridad

La nueva marquesina permite proteger a los usuarios del sol y de la lluvia

Nueva marquesina en la parada de Son Verí, en Marratxí.

Nueva marquesina en la parada de Son Verí, en Marratxí.

Redacción Part Forana

Marratxí

Los usuarios de la línea interurbana 341 del TIB (Pòrtol–Son Llàtzer–FAN) ya cuentan con una parada renovada en la zona de Son Verí, en Marratxí. La actuación busca mejorar la accesibilidad, el confort y la seguridad de los viajeros mientras esperan el autobús.

La parada, ubicada en el cruce de las calles Joan Binimelis y Mestre Lluc Mesquida, incorpora una nueva marquesina que protege de la lluvia y el sol, además de asientos para hacer más cómoda la espera. También se ha instalado una vitrina con información de interés para los usuarios del servicio.

Necesidades de los viajeros

Según han informado fuentes del Consorcio de Transportes de Mallorca, los trabajos se han desarrollado en coordinación con el Ayuntamiento de Marratxí para adaptar la infraestructura a las necesidades actuales de los pasajeros.

Esta intervención se enmarca en el plan de renovación de paradas que impulsa el Govern con el objetivo de mejorar las condiciones de uso del transporte público en distintos puntos de la isla.

TEMAS

  • seguridad
  • TIB
  • viajeros
  • Son Llàtzer
