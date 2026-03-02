Bunyola es el municipio de la isla que más recicla gracias al puerta a puerta

El balance de la gestión de residuos en Mallorca durante el año 2025 arroja una fotografía nítida de la eficacia de las políticas ambientales en la isla. Sin duda alguna, el podio de municipio más reciclador es para Bunyola, porque más de un 80% de las basuras que genera acaban en el sistema de reciclado gracias al sistema puerta a puerta.

Según los datos oficiales del Consell de Mallorca procesados por fracciones, la brecha entre los municipios que han apostado por modelos de recogida selectiva intensiva y aquellos que mantienen sistemas convencionales es más profunda que nunca.

El liderazgo absoluto lo ostenta Bunyola, que con un espectacular 80,69% de recogida selectiva se sitúa en una liga propia, que pone de manifiesto no solo el compromiso ciudadano, sino la eficiencia de su sistema de recogida que permite reducir la fracción de rechazo a niveles mínimos.

El podio del reciclaje en la isla se completa con Valldemossa (57,21%) y Artà (49,62%), dos municipios que, junto al líder, consolidan la tendencia de que el sistema de recogida puerta a puerta es el motor del éxito ambiental. Estas cifras superan con creces la media insular y ponen de manifiesto que la retirada de contenedores de la vía pública y la identificación de las fracciones en el origen son las herramientas más eficaces para cumplir con las directivas europeas. En este grupo de cabeza también destaca el esfuerzo de Banyalbufar, que roza el 50% de reciclaje a pesar de las dificultades logísticas de su orografía.

En la cola

En el extremo opuesto, la cola del ranking refleja los retos que aún enfrentan ciertas localidades. Sóller cierra la clasificación con un 19,11%, lastrado principalmente por la ausencia de registros significativos en la recogida de materia orgánica que comenzará a recoger este 2026. Le siguen de cerca municipios como Fornalutx y Deià, que se mueven en el entorno del 20%, evidenciando una dependencia excesiva de la fracción resto o rebuig.

El análisis de los grandes motores económicos de la isla revela una realidad compleja. Los municipios turísticos y los grandes núcleos de población, como Palma (23,62%), Calvià (24,55%) y Alcúdia (24,17%), presentan porcentajes de reciclaje muy similares entre sí, situándose en la franja baja-media de la tabla. Aunque estas localidades gestionan volúmenes ingentes de toneladas de envases y vidrio, el peso masivo del rechazo generado por la actividad hotelera y la alta densidad de servicios impide que su tasa porcentual despegue, a pesar de contar con las infraestructuras más potentes.

Mención especial merecen las mancomunidades, que actúan como columna vertebral del reciclaje en la Mallorca rural. La Mancomunitat des Pla logra un sólido 37,23%, mientras que la del Raiguer alcanza el 33,94%. Estos entes agrupan a municipios que, individualmente, podrían tener dificultades para gestionar sus residuos, pero que bajo este paraguas logran cifras de reciclaje muy competitivas, superando incluso a la capital y a los grandes centros turísticos.