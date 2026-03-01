La ZBE de Sóller arranca con un aluvión de turistas saltándose las restricciones

Desde las 23 horas del pasado viernes, el municipio de Sóller ha activado su nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y una importante reforma circulatoria de sus calles. Esta medida, pionera en España por sus características, nace con el objetivo primordial de erradicar la saturación de tráfico que asfixia a la localidad durante los meses de temporada alta aunque ayer, primera jornada de la ZBE, los vehículos de alquiler acapararon las infracciones en sus primeras horas de funcionamiento pese a que de momento no serán sancionados.

La implantación técnica comenzó en la medianoche del viernes, cuando los operarios retiraron los plásticos que ocultaban la nueva señalización instalada en días previos y cubrieron los discos antiguos para evitar confusiones, marcando así el inicio de una nueva etapa en la movilidad del valle.

Una imagen de las primeras horas de entrada en funcionamiento del nuevo sistema. / J. Mora

El nuevo sistema establece una jerarquía de acceso clara: los conductores residentes en Sóller gozan de libertad total de movimiento, mientras que los ciudadanos de Deià, Fornalutx y Escorca disponen de un acceso limitado. Para el resto de conductores, la entrada al centro queda prohibida, salvo en los casos recogidos por una ordenanza que contempla diversas excepciones justificadas para evitar sanciones. Acceder a la ZBE sin estar autorizado conlleva una sanción económica de 200 euros. Además, estas multas son acumulativas; es decir, si un vehículo no autorizado transita varias veces por los multómetros durante un mismo día, cada vez será sancionado.

Para velar por el cumplimiento de la norma, se han desplegado ocho cámaras de última generación equipadas con lectores de matrículas y sistemas de control de infracciones. No obstante, en estas primeras horas, la tónica general ha sido de tranquilidad. De hecho, se ha registrado una afluencia de vehículos sensiblemente inferior a la de un sábado convencional, jornada de mercado en Sóller, a pesar de las lógicas dudas que los cambios de sentido han generado entre los usuarios.

Un controlador de la ORA informa a un conductor. / J. Mora

Sin embargo, el estreno no ha estado exento de anécdotas, especialmente entre los visitantes. Durante las primeras horas del sistema, numerosos turistas "han caído como moscas" en puntos críticos como el acceso de la avenida de Asturias, donde vehículos de alquiler han circulado continuamente ignorando la nueva señalización. Pese a que estas infracciones conllevan multas de hasta 200 euros, el Ayuntamiento ha decidido aplicar un periodo de gracia. Así, durante los primeros días, los dispositivos de control no tramitarán sanciones económicas contra aquellos que cometan errores por omisión, permitiendo así un margen de adaptación a la nueva realidad vial.

En este sentido, la Policía Local ha desplegado una intensa campaña informativa a pie de calle. El concejal de Gobernación, Carlos Darder, ha acompañado a los agentes en sus rondas y ha confirmado que la circulación ha fluido sin incidencias destacables.

Una de las pantallas informativas ubicadas en la calle Isabel II, principal salida del casco urbano. / J. Mora

Por su parte, el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, ha expresado su satisfacción con el arranque del proyecto. Aunque reconoce que es una valoración anticipada, Nadal se muestra convencido del éxito de una medida “que persigue un triple objetivo: mejorar la calidad del aire, optimizar la fluidez del tráfico y reservar el casco urbano para los residentes”.

El primer edil ha recordado que los empadronados cuyos vehículos paguen el impuesto de circulación en el municipio "no tienen que hacer nada", ya que su acceso está automatizado, e instó al resto de conductores a "reciclarse" ante la nueva configuración de las calles.

Este proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 600.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, destinados no solo a la tecnología de control, sino también a estudios estratégicos como el Plan de Movilidad Urbana y el plan de aparcamientos disuasorios. Precisamente, la ZBE conlleva una reordenación del estacionamiento en el centro de Sóller. Las plazas de ORA interiores pasan a ser zona verde exclusiva para residentes, reservándose únicamente algunos espacios de zona azul en Teixidores y Gran Vía para los vecinos de municipios colindantes autorizados.

Un vehículo circula en dirección contraria en la Gran Via. / J. Mora

Para aquellos visitantes que no puedan acceder al centro, el Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos disuasorios en la carretera principal con capacidad actual para 400 vehículos, cifra que alcanzará las 600 plazas en su pleno rendimiento. Estos parkings, situados a menos de diez minutos a pie del centro, se presentan como la mejor alternativa para evitar sanciones.

Noticias relacionadas

Finalmente, cabe destacar que la reforma ha modificado el sentido de numerosas vías para crear un eje más eficiente: a partir de ahora, la calle Cetre se consolida como la entrada principal al casco urbano, mientras que la calle Isabel II se convierte en la vía de salida más rápida hacia el exterior del municipio.