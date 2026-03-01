Segundo cable de Mallorca
Unides Podem de Alcúdia pide una reunión para reabrir el debate sobre el trazado del segundo cable
La regidora Maria Ramos subraya la "confusión" que ha creado el informe encargado por el Ayuntamiento y que cuestiona la elección de la bahía de Pollença como punto de entrada de la infraestructura al municipio
La regidora de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alcúdia, Maria Ramos, presentará una moción para reclamar a la alcaldesa Fina Linares (PP) la convocatoria de una reunión pública informativa, abierta a la ciudadanía, para dar explicaciones sobre la postura municipal con respecto al trazado del segundo cable eléctrico de conexión entre la península y Mallorca después de que haya trascendido el estudio técnico encargado por el propio Ayuntamiento ‘alcudienc’ en el que se concluye que la mejor opción de entrada del cable al municipio es por la bahía de Alcúdia y no por la de Pollença, tal y como se contempla en el proyecto consensuado entre Red Eléctrica, las administraciones competentes (incluido el Consistorio) y una representación de vecinos.
La moción de Unides Podem recuerda que el informe, cuya petición a una entidad independiente fue decidida en un pleno de febrero de 2022, recomienda una “reinterpretación” de los argumentos planteados por la evaluación de impacto ambiental a la hora de descartar la alternativa por la bahía de Alcúdia, ya que esta opción permitiría aprovechar el sistema de refrigeración de la central térmica de es Murterar, entre otras ventajas ambientales, sociales y económicas con respecto a la alternativa elegida que prevé la entrada el cable por sa Ferradura, en la bahía de Pollença.
Además, la propuesta que se debatirá en un próximo pleno recuerda que en noviembre de 2022 el pleno aprobó por mayoría la convocatoria de una reunión pública sobre esta cuestión. “Después de la publicación del informe de impacto ambiental encargado a la empresa Centre Balear de Biologia Aplicada S.L., la situación es extremadamente confusa y requiere de explicaciones por parte del equipo de gobierno sobre la conducta que seguirán”, afirma Unides Podem, que insiste en la convocatoria de una reunión abierta a los vecinos y vecinas sobre esta polémica cuestión.
