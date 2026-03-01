El excursionista Antoni Servera: “La Gran Ruta del Llevant es diferente y accesible para todos”

La Gran Ruta del Llevant de Mallorca (GR 226) está siendo muy transitada desde su reciente inauguración. El motivo podría ser la expectación que ha despertado esta nueva gran ruta de la isla, que, en un trazado de unos cien kilómetros, recorre cinco municipios del Llevant.

Antoni Servera posa para esta entrevista junto a la señalización de la ruta en el Port Vell de Son Servera. / Biel Capó

“Hay muchas personas que, por edad o complexión física, no pueden realizar según qué gran ruta y esta (GR 226), por el poco desnivel que tiene y la gran variedad de paisajes —urbanos, de montaña, llanos o junto al mar—, es accesible para todos, además de poder realizarse durante todo el año”, destaca Antoni Servera, presidente de la Agrupación Excursionista Camina Caminaràs, que cuenta con socios de Son Servera y Capdepera, además de ser miembro de la Federación Balear de Montañismo y Escalada.

Servera manifiesta que con su grupo excursionista ya ha realizado partes del recorrido. Señala que es una gran ruta diferente a las que tiene Mallorca y que, al realizarla, no solo se disfruta de una gran variedad paisajística, sino que también permite conocer hasta cinco municipios del Llevant —Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Capdepera y Artà— y descubrir la oferta cultural que ofrecen a lo largo del recorrido.

Buena acogida

Nueve años después de haberse presentado el proyecto en la Feria de Turismo de Berlín, la ruta se ha inaugurado y, previsiblemente, será presentada de nuevo en la misma feria dentro de pocas semanas, cuando se celebre en Alemania. Se trata de un proyecto que ha costado poner en funcionamiento, pero que de momento está teniendo una buena acogida.

El hecho de que transcurra por caminos públicos también ha obligado a que en algunos tramos discurra por calles y caminos asfaltados. Este podría ser un inconveniente, aunque no desmerece el éxito de la ruta, como reconoce Servera.

Otro aspecto que no ha gustado a los excursionistas es su nombre en inglés, “East Mallorca GR 226”. En este sentido, Antoni Servera reconoce que no ha sido bien recibido: “East Mallorca es una marca global del Llevant por el tema futbolístico (East Mallorca Cup), pero llegará un momento en que solo se hablará del GR 226. Supongo que con el tiempo y a medida que se vayan cambiando las señalizaciones, el Consell dejará únicamente GR, como ya ocurre en la playa de Cala Agulla, donde se ha sustituido una de las dos señalizaciones y en la nueva ya solo aparece GR 226”, afirma.

Otro de los aspectos en los que deberá trabajar el Consell de Mallorca, con la ayuda de los excursionistas, es la señalización del recorrido, ya que en algunos puntos está mal indicada. Por ejemplo, en el desvío entre Port Vell y Port Nou, en Son Servera, si se sigue la señalización actual el excursionista entra en un bucle. Además, las últimas tormentas e incluso algún acto vandálico han dejado algunos tramos sin señalización.

Ahora, la petición del colectivo excursionista es que las dos grandes rutas —la GR 222, que une Artà con Lluc, y la GR 226 del Llevant— puedan conectarse, con el objetivo de ampliar el recorrido y unir el Llevant con la Serra de Tramuntana.