Reconocimiento
Bartomeu Mestre 'Balutxo', distinguido con la 'Estrella Mostrejada'
El galardón, que concede la Associació Cultural es Majoral de Calonge, es el número 25 desde que se instauró este título en el año 2002
Jaume Rigo
Este domingo 1 de marzo la Associació Cultural es Majoral de Calonge ha celebrado su gala anual en la que se hace entrega del galardón Estrella Mostrejada, instaurado en 2002 por la misma asociación para "el reconocimiento de méritos a personas o entidades, los cuales según el jurado hayan destacado especialmente en algún campo, se hayan distinguido por una causa desinteresada para el bien social, por otras tareas destacadas o simplemente para dar relieve, con su trayectoria, a nuestra comarca”, según reza en la normativa y reglamento del premio.
En la edición de este año se ha entregado el el galardón a Tomeu Mestre Sureda Balutxo (Felanitx, 1952), en reconocimiento a su dilatada trayectoria dedicada a investigar el pasado y sacar del olvido historias y personajes.
El galardonado ha recibido la distinción de manos de Catalina Rigo, última ganadora del premio, esculpido como es tradición en piedra de Santanyí por el secretario de la asociación Josep Estelrich. Han intervenido el presidente de la Associació Cultural es Majoral, el secretario Josep Estelrich, Aina Adrover Oliver, encargada de la presentación, el premiado Tomeu Balutxo, Catalina Bibiloni de la Obra Cultural Balear y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí, Mateu Nadal. Como colofón los asistentes han entonado juntos La Balanguera.
El restaurante Porto Cari de Calallonga ha sido el escenario que ha albergado la entrega del premio, un acto aprovechado por los organizadores para reunir bajo manteles a la larga lista de colaboradores que hacen posible la publicación de la revista Dies i Coses, que en breve publicará su número 231.
Cabe recordar que el primer galardonado con la 'Estrella Mostrejada' fue el religioso y escritor Jaume Serra Adrover, fallecido en el mes de junio de 2023, al que han seguido hasta 24 galardonados para llegar a la edición número 25 del año actual, celebrada como es tradición el primero de marzo, Dia de les Illes Balears: Antoni Adrover Paulo (2003), Miquel Manresa Pauma (2004), Margalida Obrador (2005), Margalida Morey (2006), Cosme Aguiló (2007), Franciscanes de Calonge (2008), Miquel Adrover Ganxo (2009), Llorenç Vidal (2010), Bartomeu Pou (2011), Pere Xamena (2012), Antoni Vidal Ferrando (2013), Miquel Manresa Taconer (2014), Antònia Vicens (2015), es Revetlers (2016), Ramon Rosselló Vaquer (2017), Antoni Mestre (2018), Isabel Vidal (2019), Andreu Ponç Fullana (2020), Francesca Suau (2021), Joan Nadal (2022), Jaume Obrador (2023), Pau Vadell (2024), Catalina Rigo (2025) y Bartomeu Mestre (2026).
