La bahía de Alcúdia avanza otra vez la temporada y rozará el pleno en abril

La temporada turística 2026 arrancará con fuerza en la bahía de Alcúdia y, un año más, confirmará la tendencia hacia una campaña cada vez más larga. Las previsiones de apertura hotelera, facilitadas por la Agrupación de Hoteleros de Alcúdia y Can Picafort, apuntan a que más de la mitad de la planta hotelera estará operativa ya este mes de marzo y que el próximo mes de abril se alcanzarán cifras próximas al lleno técnico, especialmente en el municipio de Alcúdia.

En concreto, en Alcúdia la activación es progresiva desde comienzos de año. En enero permaneció abierto el 7,2 por ciento de los establecimientos hoteleros, porcentaje que se ha situado en casi el 30 por ciento a lo largo de este pasado mes de febrero. En el mes de marzo que ha empezado hoy, está previsto que inicien la actividad el 56,42 por ciento, mientras que en abril, mes que se inicia con la Semana Santa, se llegará al 96,33 por ciento de la planta hotelera en funcionamiento.

En la práctica, esto supone que la temporada alta se adelanta de forma clara, con una actividad turística intensa ya en primavera y con una estructura empresarial prácticamente a pleno rendimiento antes de mayo. «Se anticipa de nuevo un inicio de temporada muy temprano», celebran las fuentes de la agrupación hotelera.

En Can Picafort (Santa Margalida), la dinámica será muy similar, aunque con una ligera concentración posterior de las aperturas hoteleras, tal y como suele ser habitual en este núcleo costero. En febrero ha estado abierto el 22,7 por ciento de la planta, mientras que en marzo está previsto que lo haga el 49,39 por ciento. La agrupación trabaja con la previsión de que en abril se alcanzará el 87,3 por ciento y en mayo se superará el 93 % de establecimientos operativos. Es decir, a partir de Semana Santa el destino funcionará ya con niveles muy elevados de actividad.

Desde la agrupación hotelera subrayan que estos datos evidencian un proceso de desestacionalización que se consolida año tras año y que la temporada 2026 «volverá a empezar muy pronto». Así, marzo se afianza como un mes con volumen significativo de aperturas en el que ya trabaja al menos la mitad de la planta hotelera, mientras que abril y mayo pasan a formar parte, de facto, de la temporada fuerte en toda la bahía.

Temporada estabilizada

La actividad ya no se concentra únicamente en los meses clásicos del verano, principalmente junio, julio y agosto, sino que se distribuye de manera más equilibrada a lo largo del calendario. «Se puede hablar de una desestacionalización que se consolida: la temporada es más larga y más continua, sobre todo por la parte baja del calendario (invierno-primavera)», sostiene la agrupación.

No obstante, a pesar de estos buenos datos de aperturas hoteleras, el sector cree que «previsiblemente no se mejorarán las ocupaciones de los dos últimos años, que han sido especialmente fuertes tras la pandemia».

La valoración interna es que se espera una buena temporada este año 2026, pero las fuentes de la agrupación hotelera matizan que se producen «señales claras de moderación en la demanda, especialmente en mercados emisores como el alemán».

Por otra parte, también destaca que la tendencia alcista de tarifas que se había constatado «se está moderando», ya que los incrementos de precios «ya no son tan acusados» y el mercado «responde con mayor cautela».

Esta situación lleva a pensar al sector hotelero que se está produciendo un «cambio de ciclo» después de años que se caracterizaban por la «euforia» producida por el llamado ‘efecto champán’ de la postpandemia. Actualmente, según perciben, «se entra en una fase de estabilización, con buena demanda, pero más racional y menos explosiva».

Riera-Marsá: “No es momento de hablar de récords, sino de consolidar una temporada más larga”

La temporada turística 2026 arrancará con fuerza en la bahía de Alcúdia, pero sin euforia. El presidente de la Asociación de Hoteleros, Pablo Riera-Marsá, dibuja un escenario de consolidación más que de crecimiento desbordado. “Los datos de aperturas confirman que el destino trabaja ya con una temporada larga”, señala.

Desde el punto de vista de la desestacionalización, Riera-Marsá considera que el sector puede mostrarse “razonablemente satisfecho”. “Hemos conseguido alargar la temporada por abajo y consolidar marzo, abril y mayo como meses de mucha actividad turística en toda la bahía”, celebra.

Pablo Riera-Marsá, presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort. / J. Frau

Sin embargo, el dirigente hotelero rebaja cualquier expectativa de cifras históricas. Los datos positivos “no significan que vayamos a batir récords”, ya que las dos últimas temporadas, marcadas por la fuerte recuperación posterior a la pandemia, han sido especialmente positivas y “difíciles de superar”. Para 2026, la previsión es la de una buena campaña, aunque con “una demanda más moderada” .

Esa moderación se percibe especialmente en el mercado alemán, tradicionalmente uno de los principales emisores hacia el norte de Mallorca. Según explica, el cliente “muestra ahora una actitud más prudente y una mayor sensibilidad al precio”. “Por eso hablamos más de estabilización que de crecimiento”.

En este contexto, el mensaje del sector es claro: “no es momento de hablar de récords, sino de consolidar lo conseguido: una temporada más larga, un destino más maduro y una estrategia centrada en la calidad, la diferenciación y una gestión muy fina del modelo turístico”, concluye Pablo Riera-Marsá.