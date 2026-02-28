Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sa Pobla alega contra la sanción del Govern por la falta de potabilidad del agua

El Ayuntamiento sostiene que la gestión del agua se ha llevado a cabo "con diligencia" y se han adoptado "medidas correctoras"

Representantes del Ayuntamiento de sa Pobla visitaron la sede de la conselleria de Salud.

Representantes del Ayuntamiento de sa Pobla visitaron la sede de la conselleria de Salud. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Sa Pobla

El Ayuntamiento de sa Pobla presentará alegaciones al expediente sancionador abierto por el Govern por la falta de potabilidad del agua. Después de analizar el contenido del expediente iniciado por la Conselleria de Salud en relación con diversas deﬁciencias en el control y registro de los análisis del agua potable, el Consistorio ha decidido presentar las correspondientes alegaciones dentro del plazo establecido, dado que considera que "hay elementos que justifican la actuación municipal".

Así, la institución municipal explica que "ante determinados picos puntuales en los que el nivel de nitratos ha superado el límite de 50 mg/L, el Servicio de Aguas municipal ha llevado a cabo actuaciones inmediatas para corregir los resultados y mejorar la calidad del agua suministrada". "Estas intervenciones se han orientado a garantizar el cumplimiento de los parámetros sanitarios y la seguridad del suministro", asegura.

Los resultados de las analíticas efectuadas, consultables en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), "constatan que la media del valor de los nitratos de los últimos cinco años es de 45,74 mg/L en el depósito principal y de 49,55 mg/L en el segundo depósito".

En el caso del depósito principal, de las 39 muestras recogidas entre los años 2021 y 2025, "solo 5 han superado los parámetros establecidos con respecto a los nitratos", subraya. "Estos datos evidencian que las superaciones han estado puntuales y que la tendencia general se mantiene dentro de los márgenes próximos al límite normativo, con una media por debajo del máximo permitido", sostiene el Consistorio.

Noticias relacionadas

En una nota remitida este sábado, el Ayuntamiento de sa Pobla "reitera su compromiso con la salud pública, la transparencia y la mejora continua del servicio, y defiende que la gestión del agua se ha llevado a cabo con diligencia, adoptando medidas correctoras".

TEMAS

  • Agua
  • Govern
  • Consistorio
  • Ayuntamiento de Sa Pobla
  • Salud
