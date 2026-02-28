Regenera Deià arranca un plan forestal para prevenir incendios en la Serra de Tramuntana

Regenera Deià ya ha puesto en marcha esta semana la primera de las cuatro intervenciones forestales previstas en el municipio. Esta actuación supone el pistoletazo de salida de un plan gradual para reducir el riesgo de incendios, dar impulso al sector primario y recuperar el paisaje agroforestal tradicional de la Serra de Tramuntana.

La primera actuación se centra en la zona de Cala Deià, considerada un punto estratégico por su elevada afluencia, la acumulación de biomasa derivada de décadas de abandono forestal y la dificultad de acceso en caso de emergencia. La intervención incluye una primera fase que busca la reducción de la biomasa y la mejora estructural del bosque con acciones como el aclareo forestal selectivo, la poda de pinos, la retirada de madera muerta y el desbroce del sotobosque. Luego, la segunda fase está más enfocada en la prevención activa mediante la gestión ganadera. Es decir, se utilizará el pastoreo controlado como herramienta de prevención de incendios.

Tras estas actuaciones, la biomasa extraída se destinará a la producción de energía en forma de astilla y pélet, así como aprovechamiento de madera para carpintería y artesanía. De este modo, se contribuirá a la reactivación de la industria forestal y se generará valor económico a partir de una gestión sostenible del territorio.

Primeras actuaciones de Regenera Deià en Cala Deià. / Regenera Deià

Cortafuegos

Regenera Deià explica que tras esta primera intervención, las siguientes acciones contemplan la creación de una franja cortafuegos estratégica entre Cala Deià y S’Empeltada, la eliminación selectiva de pinos en zonas de riesgo y la creación de franjas auxiliares en carreteras y caminos del municipio.

Todas estas actuaciones están contempladas en un “plan coherente de gestión forestal” que combina prevención de incendios, recuperación del mosaico agroforestal y reactivación del sector primario como ejes centrales de una estrategia regenerativa a largo plazo.

Para llevarlo a cabo, el proyecto ha logrado recaudar más de 200.000 euros a través de una campaña de financiación impulsada por la propia iniciativa, con aportaciones de vecinos y vecinas. Este esfuerzo colectivo ha permitido poner en marcha un modelo innovador de colaboración entre sociedad civil, Ayuntamiento, ONG, cooperativas y sector privado, con el objetivo de alinear recursos y responsabilidades en favor del bien común.

Cabe recordar que Regenera Deià nace con la voluntad de convertir el municipio en un referente mediterráneo de regeneración territorial, integrando gestión forestal, reactivación agrícola, gestión del agua y dinamización comunitaria dentro de una misma visión. Así, dicho proyecto impulsa la regeneración ambiental, social y económica de Deià y la Serra de Tramuntana, uniendo agricultura, turismo, cultura, gastronomía, empresas locales y comunidad residente.