El pleno de Marratxí aprueba dos nuevas dedicaciones exclusivas

El pleno municipal celebrado esta semana en el Ayuntamiento de Marratxí aprobó la modificación del régimen de dedicaciones exclusivas acordado al inicio de la legislatura, incorporando dos nuevas dedicaciones y modificando una parcial ya existente. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, Vox y PSOE, mientras que Més optó por la abstención.

Con esta actualización, el alcalde Jaume Llompart mantiene una retribución anual de 56.299,26 euros. Los regidores Juan Antonio Estarellas (PP), Odete Torres (PP), Juan Pizarro (PP), Manuel Martínez (Vox) y Nerea García (Vox) continúan con una asignación de 49.104,84 euros anuales.

Por su parte, el regidor de Economía, Hacienda y Educación, Xisco Ferrà, incrementa su dedicación del 82,5% al 95%, lo que supone un aumento de su salario de 41.791,35 euros a 46.788,51 euros anuales.

La regidora de Fires i Festes, Antonia Coll (PP), mantiene la retribución aprobada a inicios de la legislatura, fijada en 41.791,35 euros anuales.

Entre las nuevas incorporaciones figura Carlota Ariza (Vox), responsable de Formación, Trabajo y Juventud, con una dedicación parcial del 60% que representa 35.074,88 euros anuales. También se suma Elvira García (PP), al frente de las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Consumo.

En total, las retribuciones de los cargos con dedicación suponen un gasto anual de 460.549,68 euros para las arcas municipales.

Durante el debate del punto, el portavoz del PSOE, Miquel Cabot, preguntó directamente a Vox por su cambio de postura, recordando que en la anterior legislatura el partido había criticado las dedicaciones exclusivas. La respuesta llegó de Manuel Martínez, quien defendió que la experiencia de gobierno les ha llevado a considerar necesarias estas dedicaciones para garantizar una gestión eficaz y con plena dedicación.