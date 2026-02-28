Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Font TeixHallan cadáveres PortocolomJaime AngladaNuevo entrenador RCD MallorcaFira del RamPrograma Dia de les Illes Balears
instagramlinkedin

Obituario

Muere a los 82 años el escritor de Santanyí Cristòfol-Miquel Sbert

Economista e historiador, se especializó en la historia del cine y sobre todo en la Guerra Civil y el caciquismo

El escritor e historiador Cristòfol-Miquel Sbert, durante un acto.

El escritor e historiador Cristòfol-Miquel Sbert, durante un acto. / M. P.

Jaume Rigo

Santanyí

Este sábado ha fallecido a los 82 años de edad Cristòfol-Miquel Sbert, reconocido historiador y escritor de Santanyí.

Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona en 1971 y se doctoró por la UIB en Economía (1997) e Historia (2006). Sbert se especializó en historia del cine y principalmente en temática de la Guerra Civil y el caciquismo.

Destacan sus obras El cinema a les Balears des de 1896 (2001), La Guerra Civil a Santanyí. Els tres fronts (2004), El cinema a les Balears segles XIX i XX (2006), El caciquisme i el seu temps, Santanyí 1868-1936. El contraban (2007), Si el cinema pogués parlar (2014), Don Pep Costa i Cala d’Or. Els famosos i els anys daurats de la Colònia (2017), Cas Perets (2019), Viatges, turistes i tribulacions (2019) y su última obra Les bandes de música de Santanyí (2024).

Noticias relacionadas

El funeral por su alma se celebra este lunes a las 20 horas en la iglesia parroquial de Santanyí.

TEMAS

  • Balears
  • Guerra Civil
  • universidad
  • UIB
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
  2. Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos 'para favorecer' a los dueños de 'possessions
  3. Tres caminos costeros de Mallorca, premiados por su excelencia ambiental y sostenible
  4. La barrera de la finca de los March en Sóller sigue bloqueando el camino público pese a la orden municipal de retirarla
  5. De Cádiz a Mallorca: nace la primera chirigota mallorquina
  6. Arrancan tres años de obras para el nuevo Palacio de Justicia de Manacor
  7. Esporles se autodeclara 'mercado residencial tensionado' en contra del criterio del Govern
  8. Entregan a Bunyola documentos que constatan la titularidad pública del camino de Comassema

Muere a los 82 años el escritor de Santanyí Cristòfol-Miquel Sbert

Muere a los 82 años el escritor de Santanyí Cristòfol-Miquel Sbert

Sa Pobla alega contra la sanción del Govern por la falta de potabilidad del agua

Sa Pobla alega contra la sanción del Govern por la falta de potabilidad del agua

El pleno de Marratxí aprueba dos nuevas dedicaciones exclusivas

El pleno de Marratxí aprueba dos nuevas dedicaciones exclusivas

Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes

Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes

Regenera Deià arranca un plan forestal para prevenir incendios en la Serra de Tramuntana

Regenera Deià arranca un plan forestal para prevenir incendios en la Serra de Tramuntana

El Ayuntamiento de Calvià no descarta VPO al lado de la urbanización Galatzó

El Ayuntamiento de Calvià no descarta VPO al lado de la urbanización Galatzó

Felanitx presenta el proyecto de reforma y ampliación del Auditorio municipal

Alaró invertirá 1,3 millones para renovar la red hidráulica y el pavimento en el centro del municipio

Alaró invertirá 1,3 millones para renovar la red hidráulica y el pavimento en el centro del municipio
Tracking Pixel Contents