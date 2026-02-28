Obituario
Muere a los 82 años el escritor de Santanyí Cristòfol-Miquel Sbert
Economista e historiador, se especializó en la historia del cine y sobre todo en la Guerra Civil y el caciquismo
Jaume Rigo
Este sábado ha fallecido a los 82 años de edad Cristòfol-Miquel Sbert, reconocido historiador y escritor de Santanyí.
Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona en 1971 y se doctoró por la UIB en Economía (1997) e Historia (2006). Sbert se especializó en historia del cine y principalmente en temática de la Guerra Civil y el caciquismo.
Destacan sus obras El cinema a les Balears des de 1896 (2001), La Guerra Civil a Santanyí. Els tres fronts (2004), El cinema a les Balears segles XIX i XX (2006), El caciquisme i el seu temps, Santanyí 1868-1936. El contraban (2007), Si el cinema pogués parlar (2014), Don Pep Costa i Cala d’Or. Els famosos i els anys daurats de la Colònia (2017), Cas Perets (2019), Viatges, turistes i tribulacions (2019) y su última obra Les bandes de música de Santanyí (2024).
El funeral por su alma se celebra este lunes a las 20 horas en la iglesia parroquial de Santanyí.
