Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes

Un edificio que permanece en estado de "esqueleto" desde hace más de veinte años en el núcleo urbano de Andratx se transformará en una promoción de 30 viviendas a precio limitado, destinadas prioritariamente a vecinos del municipio con al menos diez años de empadronamiento, según informó este viernes el Ayuntamiento.

La actuación, que permitirá finalizar una estructura abandonada ubicada en las proximidades de la parroquia y visible desde gran parte de la Vila, se acoge a las modificaciones normativas impulsadas por el Govern durante la actual legislatura. La adaptación del Decreto Ley 3/2020 a través de las leyes 3/2024 y 7/2024 abre la vía para recuperar edificaciones con licencia caducada y destinarlas a políticas de vivienda asequible, según recordó el Consistorio.

La promoción, añadieron desde la casa consistorial, mantendrá los parámetros urbanísticos ya autorizados, sin incremento de volumen ni de número de viviendas respecto a la licencia original, e incluirá plazas de aparcamiento y trasteros.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó la iniciativa en los siguientes términos: "Estamos ante un proyecto que aborda de manera directa una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos, como es el acceso a la vivienda". "Transformar una estructura abandonada durante más de dos décadas en viviendas a precio limitado es convertir un problema en una oportunidad", resaltó.

Gonzalvo remarcó además que "estas viviendas estarán dirigidas prioritariamente a vecinos de Andratx que acrediten al menos diez años de empadronamiento, con el objetivo de garantizar que la nueva oferta revierta en la población local".

La alcaldesa valoró el papel de la normativa autonómica: "Las leyes aprobadas en esta legislatura nos permiten desbloquear situaciones que llevaban años paralizadas y ponerlas al servicio de la ciudadanía". Y agregó: "Esta actuación es un balón de oxígeno para muchas familias de Andratx que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre".

Informes técnicos y jurídicos

El expediente cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables para la concesión de la licencia. En los próximos días está prevista la firma de un documento de intenciones entre el Ayuntamiento y la promotora para avanzar en el desarrollo de la actuación. El promotor deberá presentar el proyecto de ejecución en un plazo máximo de nueve meses para poder iniciar las obras.

Críticas del PSOE

En relación con el tema de la vivienda en Andratx, el PSIB aseguró este viernes que los habitantes del municipio están "defraudados" y "decepcionados", después de que de los siete solares municipales que cedería el Ayuntamiento de Andratx al Ibavi (Instituto Balear de la Vivienda) para construir vivienda a precio limitado "solo haya dos terrenos que son viables".