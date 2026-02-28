El Ayuntamiento de Calvià no descarta VPO al lado de la urbanización Galatzó

El equipo de gobierno de Calvià (PP-Vox) no descarta destinar parte de los terrenos del conocido como ‘triángulo de Galatzó’ a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), aunque insiste en que el proyecto urbanístico en esta zona aún no está definido y será objeto de negociación con los propietarios y vecinos.

Así lo manifestó el pasado jueves el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, durante el debate de una moción del PSOE en el pleno municipal. Los socialistas, entre otras cosas instaban al gobierno local a impulsar un gran pacto por la vivienda que incluyera una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reservar ese ámbito, de más de 450.000 metros cuadrados, exclusivamente para VPO .

Una representante vecinal de Galatzó intervino en el pleno de Calvià / DM

La sesión contó con la intervención de una portavoz vecinal de la urbanización Galatzó, quien defendió desde la tribuna pública el derecho a la vivienda frente a los planes de crecimiento industrial. "Defendemos el derecho de miles de personas de nuestro municipio reconocido en la Constitución, como es el derecho a la vivienda digna", argumentó la representante de los residentes, que mostraron su rechazo a que el suelo se destine a ampliar el polígono de Son Bugadelles.

"Si la mayoría de este Ayuntamiento opta por un crecimiento desmesurado de suelo industrial y de servicios, se estaría incumpliendo el mandato constitucional y de la Carta Social Europea. Este Ayuntamiento puede planificar el urbanismo, pero tiene límites. Optar por desarrollar sólo la actividad económica suprime el derecho a acceder a una vivienda digna", agregó.

Los vecinos, que ya se han movilizado en ocasiones anteriores contra este crecimiento industrial, consideran que el 'triángulo' es una oportunidad para aliviar la emergencia habitacional que sufre el municipio .

Junta de compensación

En su respuesta, Bujosa aseguró que el gobierno local actuará dentro del marco legal y matizó que, contrariamente a lo que se ha sugerido, el proyecto no contempla un uso industrial en esa ubicación concreta, sino de servicios. "El polígono tiene que crecer al lado del polígono, no al lado de Galatzó. En eso estamos de acuerdo", afirmó el edil, quien recordó que son los propietarios del suelo –que se han agrupado en una junta de compensación que representa al 99,2% del terreno– quienes han tomado la iniciativa urbanística .

Ante la posibilidad de construir VPO en el 'triángulo de Galatzó', Bujosa aseguró específicamente: "Nadie lo ha descartado". El responsable de Urbanismo explicó que, una vez que la junta de compensación se constituya formalmente, el Ayuntamiento se reunirá con todas las partes para "buscar la mejor solución". No obstante, advirtió de que cualquier decisión deberá someterse a los informes técnicos pertinentes. "Lo que sí hemos descartado es poner todo el crecimiento de Calvià en el triángulo, porque hay otras zonas que lo necesitan", puntualizó.

"Alimentando la especulación"

La portavoz socialista, Nati Francés, defendió la necesidad de la moción argumentando que el 'triángulo de Galatzó' debe ser "una oportunidad para garantizar futuro residencial a la gente de Calvià, no para seguir alimentando la especulación" . Los socialistas vincularon esta propuesta a la necesidad de declarar Baleares como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler.

"Calvià no puede ser sólo un destino de lujo. Y Calvià es ahora mismo un municipio que está expulsando a sus trabajadores y trabajadoras, porque no pueden vivir en el municipio", esgrimió Francés.