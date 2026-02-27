Red Eléctrica gasta 230 millones hasta 2030 para el nuevo enlace de Menorca a Mallorca

Red Eléctrica ha iniciado el proceso para hacer realidad el nuevo enlace eléctrico de 82 kilómetros entre Menorca y Mallorca, que se tramita en paralelo a la conexión entre Balears y la Península, y que supondrá una inversión superior a los 230 millones de euros.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, han presentado este viernes en el Consell de Menorca los pormenores del proyecto, incluido en el borrador de la nueva Planificación Eléctrica 2026-2030, actualmente en fase de estudio y que prevé una inversión en el conjunto del archipiélago de 2.500 millones de euros, la más alta de todo el Estado.

El nuevo cable, que viene a reforzar el ya existente entre ambas islas, enlazará la subestación de Alcúdia (Sant Martí) con la de Ciutadella (Líthica), a través de un trazado de 64,5 kilómetros marinos, a una profundidad máxima de 146 metros, y otros 17,5 terrestres.

Los responsables de Red Eléctrica y el Gobierno han resaltado que se ha buscado la solución de menor impacto ambiental y que menos molestias cause en zonas habitadas.

La puesta en marcha de este segundo enlace entre islas, en el que se viene trabajando desde hace cinco años, está llamado a reforzar significativamente el suministro eléctrico de Menorca, reduciendo al máximo la necesidad de la central térmica de Maó y maximizando la integración de energías renovables en el sistema balear.

La obra permitirá reducir en 154.000 toneladas la emisión anual de dióxido de carbono en Menorca, contribuirá a la descarbonización de las islas y aumentará la eficiencia del sistema eléctrico, reduciendo los costes en unos 36,3 millones al año.

Por otra parte, Red Eléctrica inaugurará este mismo año la instalación de baterías en la subestación de Es Mercadal, cuya fase de montaje electromecánico ya se ha iniciado.

La actuación, que cuenta con una inversión de 50 millones de euros, consiste en la instalación de módulos de baterías que suman 50MW de potencia y 37,5 de capacidad energética y que supondrán una aportación adicional a los dos enlaces submarinos entre Menorca y Mallorca.

Red Eléctrica calcula que la planificación eléctrica en Balears para los próximos cinco años, incluida la conexión a la península y las baterías dispuestas en Menorca e Ibiza, cubrirá el 65 por ciento de la demanda, evitará 689.000 toneladas anuales de emisiones y facilitará un ahorro en el sistema eléctrico de hasta 363 millones de euros.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha destacado que el nuevo enlace, en sintonía con la declaración de Reserva de la Biosfera y en contra del cambio climático, "sienta las bases para que Menorca sea autosuficiente y pueda contribuir también a aportar energía al resto de Balears".

En este sentido, Groizard ha especificado que el proyecto de parque eólico marino que se promueve al nordeste de la isla es solo una propuesta que el Ministerio aún no tramita, a la espera de conocer, a través de las alegaciones presentadas, el grado de aceptación que despierta sobre el territorio.

Por su parte, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ha agradecido que se haga realidad "una inversión tan largamente esperada desde hace seis años", pero ha advertido que el actual sistema eléctrico "no tiene capacidad suficiente" para poder conectar a la red todos los parques fotovoltaicos que se promueven en la isla.

Vilafranca ha remarcado que ya se dispone de 144 MW de potencia fotovoltaica instalada y otros 26 en paneles de autoconsumo, lo que ha hecho elevar el peso de las renovables en Menorca desde el 2,9 por ciento del año 2000 al 17 por ciento alcanzado 25 años después.