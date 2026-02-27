Miedo al alquiler y a su modo de gestión: el caso de Esporles

Cuando la gente entra en estado de pánico al acercarse el momento de renovar los alquileres, significa que las cosas están muy mal para poder satisfacer el derecho constitucional a la vivienda digna. El caso de Esporles puede incorporarse a una problemática que ya es uniforme en toda Mallorca con la salvedad de que su Ayuntamiento decide afrontarlo. Que se sepa, solo Inca, con otros instrumentos municipales, está en actitud parecida.

La reacción del Govern ante la autoproclamación de Esporles como «mercado residencial tensionado» vuelve a dejar al descubierto las carencias en la gestión residencial y lo hace con una preocupante disfunción entre las administraciones local y autonómica en un punto que reclama empatía y colaboración, más allá de la afiliación política, porque el mal es grave y complejo.

El Govern no está en sintonía con la iniciativa emprendida por el gobierno de PAS-Més en Esporles. Frena la declaración de zona tensionada, proclamándola inadecuada, aún reconociendo que carece de datos sobre el estado de la vivienda en el municipio. En vez de procurárselos para actuar en consecuencia y razón, opta por el atajo de enmedio del rechazo unilateral. Esto lo ha hecho uno que no es de los nuestros y, por tanto, no se puede admitir. Este es el criterio seguido. También se puede interpretar en dirección contraria. El Ayuntamiento decide actuar frente a los postulados inconcretos del Govern. En este caso, por lo menos, se puede aplicar el atenuante de haber intentado hacer algo.

Lo que está claro es que alquileres a partir de 1.500 euros y precios de la vivienda a 5.319 euros el metro cuadrado, como mínimo, obligan a la reacción por parte de las administraciones, con la aplicación de mecanismos de control y corrección que, con toda probabilidad, no pueden ir en una única dirección. Para empezar, falla el inventario. Hoy por hoy, la práctica totalidad de municipios de Mallorca no disponen de un catálogo real de las viviendas vacías y de las condiciones en las que están. No todo puede basarse en las VPO y en la posibilidad de más construcción.