Lluc Aparicio, creador de contenido mallorquín: “No todo el mundo quiere ser astronauta, los trabajos reales son muy importantes”

Algaida acogió ayer la IV Fira de l’Ocupació del Pla de Mallorca, una jornada organizada por la Mancomunitat que reunió a cerca de cuarenta empresas, entidades y varios centros de formación, además de personas en búsqueda activa de empleo. Así, la sala polivalente de Es Porrassar fue el escenario de unas 200 ofertas de trabajo y de alrededor de 145 entrevistas, concertadas previamente entre empresas y candidatos. Además de estos encuentros, se celebraron distintas ponencias como la mesa redonda sobre casos de éxito del Pla de Mallorca, moderada por el creador de contenido Lluc Aparicio (conocido en redes como Parisio Productions), quien defendió el valor de la formación y de los oficios: “Soy de los que cree que no todo el mundo quiere ser astronauta o futbolista y que los trabajos reales son muy importantes, ya sea una FP de electricidad o de lo que sea. Debes trabajar durante muchos años de tu vida, es crucial encontrar algo que te guste”.

Un momento de la feria de la ocupación celebrada en Algaida. / R.F.

Aparicio compartió su propia trayectoria: “Estudié una carrera que realmente no la he hecho servir nunca, pero estoy muy satisfecho de haberla hecho. Soy historiador del arte y ahora hago camisetas y vídeos”, explicó entre risas. Eso sí, acto seguido, puntualizó que las competencias adquiridas durante la carrera le han servido en su camino profesional. Ante el auditorio, recordó que intentó cursar bachillerato tres veces y lo consiguió a la tercera, para después estudiar Historia del Arte. Así, lanzó un consejo práctico ante el auditorio del Casal Pere Capellà: “Si tienen dudas de si deben estudiar o no, mi consejo es que estudien, porque así ya lo tendrán y, si el día de mañana quieren estudiar, no tendrán que hacer las pruebas de acceso. Ya tendrán puertas abiertas.”

En la mesa participaron Xisca Mesquida, de Porreres, Alicia Cerdà, de Montuïri, y Marc Ruiz de Petra, como ejemplos de casos de éxito. Cerdà explicó que dejó la ESO y que, cuando quiso acceder a una Formación Profesional, tuvo que preparar las pruebas de acceso: tras viajar para aprender inglés y trabajar de camarera en un hotel de cinco estrellas, concluyó que esa experiencia también fue clave para decidir su futuro: “A partir de aquí supe lo que no quería hacer en mi vida, y eso también es muy importante”. Hoy trabaja en Joves Qualificats en la Mancomunitat.

Las empresas y entidades han explicado a los participantes sus ofertas. / R.F.

Por su parte, Xisca Mesquida ejemplificó que “nunca es tarde”: tras dos décadas entre los fogones de una cocina, el desgaste físico la llevó a aprovechar una baja para formarse y hoy trabaja como auxiliar de enfermería. Marc Ruiz, en cambio, expuso un perfil ligado a la innovación, centrado en el desarrollo de aplicaciones y programas de inteligencia artificial. Durante la mañana, también se celebró en el auditorio un taller de emprendimiento e innovación a cargo de Pere Jiménez (ADR Balears), quien presentó el caso de éxito de una startup y compartió herramientas y recursos para personas emprendedoras.

Necesidades reales

La feria también sirvió para poner el foco en las necesidades reales del mercado laboral. Caterina Crespí, de Esment, explicó que acudieron “con ofertas laborales”, pero también con servicios de orientación y formación para mejorar la inserción. Desde el Centre Tecnològic Balear de la Fusta, la secretaria técnica Olimpia V. Martín destacó que el sector vive “un momento de constante evolución” con inversiones en tecnificación y digitalización, sin perder el componente artesanal de muchas carpinterías. En su mesa, presentaron tanto ofertas laborales como itinerarios formativos en Baleares. No dudaron en remarcar que se trata de “un sector en auge” con perfiles diversos.

Ofertas formativas presentes en la feria. / R.F.

En paralelo, la feria atendió necesidades individuales. Isabel Medina, una de las asistentes, explicó que había acudido porque acaba de empezar a buscar empleo: “Una feria como esta me permite conocer las ofertas y, sobre todo, orientación laboral, que es lo que necesito en este momento”.

Al final de la feria, la Mancomunitat del Pla de Mallorca valoró la jornada como un éxito de participación y organización, consolidando la fira como una cita de referencia para conectar empresas, formación y talento en el Pla de Mallorca.