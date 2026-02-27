El Instituto Balear de la Energía instalará 1.190 placas fotovoltaicas en el aparcamiento del Hospital de Inca

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Part Forana

El Hospital Comarcal de Inca dispondrá de 1.190 placas fotovoltaicas nuevas en el aparcamiento, con el objetivo de reducir el consumo energético del centro y, a la vez, de disminuir las emisiones de CO2. Estas nuevas placas se sumarán a las 390 que ya se instalaron en el aparcamiento en el año 2021 y a las que ya hay en la cubierta del edificio. El proyecto tiene un presupuesto de 915.979,95 euros (más el IVA) y está financiado con fondos europeos MRR (Mecanismos de Recuperación y Resiliencia). 

Según informó el Govern, el Instituto Balear de la Energía será quien instale las placas en dos pérgolas situadas en segunda y tercera línea del aparcamiento exterior. Cada pérgola dispondrá de 595 placas solares fotovoltaicas y la potencia de la instalación será de 600 kw nominales. La energía renovable que se prevé generar con esta instalación es de 975.000 kWh/año y se evitarán 500 toneladas de emisiones de CO2 anualmente, equivalente a 50.000 árboles plantados (se calcula que cada árbol absorbe alrededor de 10 kg de CO2 al año). 

Además de la nueva instalación fotovoltaica también se instalarán cinco estaciones de recarga doble para diez vehículos eléctricos, que se suman a los cuatro puntos de recarga que hay actualmente. 

Las obras comenzarán la semana que viene y se alargarán hasta mediados del mes de junio. Se llevarán a cabo por fases y en cada fase quedarán bloqueadas alrededor de 60 plazas de aparcamiento. Las moreras del aparcamiento del Hospital tendrán que ser taladas, pero al mismo tiempo se plantarán en otra zona del aparcamiento el mismo número de moreras que hay actualmente, según informó el Ejecutivo autonómico. 

