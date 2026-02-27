El IES Sineu alerta a las familias de la “proliferación” de vápers entre los menores

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Sineu, uno de los centros educativos de referencia del Pla de Mallorca, ha remitido una circular a las familias de los alumnos matriculados para “compartir la preocupación creciente relacionada con la salud y el bienestar” de los alumnos y alumnas debido a la “proliferación” del uso de cigarrillos electrónicos o vápers entre los menores.

El instituto explica que en los últimos cursos y “especialmente este año”, ha detectado un aumento de la presencia y uso de estos dispositivos entre los adolescentes, una situación que “preocupa profundamente” al centro educativo y a la comunidad educativa en general. En la misiva, el IES recuerda a las familias que el consumo de vápers tanto en el centro como en su entorno “está totalmente prohibido” y añade que es una conducta sancionable.

El centro educativo recuerda además que, según la legislación vigente, está prohibida a los menores de 18 años la venta de estos dispositivos y de los líquidos que generan el vapor, tanto si contienen nicotina como si no.

“Desgraciadamente, el consumo de vápers se ha ido normalizando entre los jóvenes y a menudo se percibe como una práctica inofensiva, cuando en realidad los líquidos utilizados en estos aparatos contienen sustancias tóxicas perjudiciales para la salud”, destaca el IES Sineu, entre las que cita “afecciones pulmonares graves”, así como otros problemas respiratorios y de salud, además de la “aparición de hábitos de dependencia y conductas de riesgo”.

Por este motivo, el instituto de Sineu pide la “colaboración” de las familias para que hablen con sus hijos sobre los riesgos reales asociados a los vápers y sobre la importancia de “evitar el consumo de cualquier sustancia nociva”.

Redes sociales

No es la primera carta que el equipo directivo del IES Sineu se dirige a las familias para alertar de los riesgos que afectan al alumnado. Hace unos días, también compartió la preocupación “detectada en el día a día del centro” y que está relacionada con el uso que hacen de las redes sociales los alumnos y alumnas del centro educativo.

Concretamente, el instituto afirma que “últimamente” se han producido situaciones a través de aplicaciones como el ‘whatsapp’, ‘instagram’ y otras redes de intercambio de mensajes que “llevan implícitos videos o imágenes inadecuadas o comentarios nocivos”. El IES admite que la mayoría de estas situaciones se producen fuera del horario lectivo, pero advierte que “inevitablemente tienen repercusión dentro del clima de las aulas y en algunos casos afectan a la convivencia y el bienestar emocional del alumnado”.

Por ello, solicita también la colaboración de las familias para establecer límites sobre las redes sociales y supervisar los contenidos que comparten sus hijos e hijas, entre otras medidas encaminadas a fomentar el respeto, la responsabilidad y las consecuencias de los usos irresponsables de las redes.