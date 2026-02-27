Transporte público
El Govern refuerza las conexiones del TIB en la Tramuntana y el Nord
A partir del domingo se ampliarán las frecuencias en las líneas 203 Palma-Valldemossa y 302 Can Picafort-Palma
El Govern, a través del Consorci de Transports de Mallorca, refuerza el servicio de bus del TIB con más frecuencias en las conexiones en las zonas de Tramuntana y Nord. A partir de este domingo día 1 de marzo entran en vigor nuevos horarios de tres líneas del autobús interurbano de la red TIB que mejoran la conectividad de ambas zonas.
La línea 203 a Valldemossa incrementa significativamente el número de expediciones y también se refuerza el servicio entre Inca y el corredor de Alcúdia – Can Picafort con más frecuencias en la línea 302. Además, la línea 315, que une sa Pobla con la bahía de Alcúdia, adelanta este año el inicio del servicio a este domingo.
En la zona de Tramuntana, la línea 203 Palma – Valldemossa adelanta el inicio del horario de la temporada de verano para incorporar más frecuencias. De lunes a viernes se añaden al horario actual siete salidas desde Valldemossa y seis desde Palma, y los fines de semana cinco más por sentido. Los usuarios que viajan desde Palma dispondrán de un bus a las 7,15 horas para ir hasta Valldemossa, adelantando así en 15 minutos la primera salida del día.
En la zona norte, a partir del domingo la línea 302 Can Picafort – Palma amplía su horario añadiendo dos nuevas salidas a primera hora y dos a última hora. Además, se reanuda el servicio de la línea 315 Sa Pobla – Bahía de Alcúdia, adelantando así su inicio respecto a la temporada del año pasado.
