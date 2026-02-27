Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gestión de residuos en el Migjorn: La planta de Campos duplicará su capacidad de tratamiento

El Consell de Mallorca ha destinado 1,95 millones de euros en las obras de ampliación de la estación de transferencia

Visita a las obras de la estación de transferencia de Campos.

Visita a las obras de la estación de transferencia de Campos. / CIM

EFE

Campos

El Consell de Mallorca ha destinado 1,95 millones de euros en la ampliación y mejora de la estación de transferencia de Campos, que permitirá duplicar la capacidad de tratamiento de residuos en los municipios de la zona de Migjorn. La planta, cuyas obras ejecuta la empresa Tirme y está previsto que finalicen en mayo, da servicio a las localidades de Campos, Felanitx, Santanyí y Ses Salines y sus respectivas áreas de influencia.

En este contexto, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y responsable de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han visitado este viernes las obras de ampliación de la estación de transferencia de Campos. Una de las obras más relevantes ha sido la remodelación del compactador que ya había y la instalación de uno nuevo, con lo que se duplica la capacidad de tratamiento de los residuos.

Proceso

Por otro lado, han instalado una tolva para descargar el vidrio con dos alimentadores que permitirán agilizar el proceso de descarga y se reducirá de forma significativa la emisión de ruidos.

