Francesca Ramírez i Montserrat: una voz de Felanitx recuperada

En el prólogo del libro que comentamos Vou-veri-vou a na Francisqueta del Teatre, el colectivo Felanitx per la Igualtat, que firma el texto, se hace las siguientes preguntas: “¿Por qué en Felanitx no sabemos quién era Francisca Ramírez i Montserrat? ¿Cómo es posible que una mujer que fue una de las figuras más destacadas del panorama musical de la postguerra con una carrera llena de éxitos que se prolongó durante veinte años no sea hoy recordada en su pueblo?”

Precisamente para intentar encontrar las respuestas a estas cuestiones y para poner en valor el trabajo de otra de las mujeres olvidades de este país nuestro, Bartomeu Mestre Balutxo ha publicado un volumen fruto de una investigación que le ha llevado a rescatar artículos y noticias aparecidas en los periódicos de la época, a entrevistarse con aquellas personas que bien podrían tener información directa sobre la artista y a contactar con unos familiares de su familia: Carles Singla Martínez, sobrino y ahijado de Francesca así como a los hijos de su hermana, Jaume y Marga Mercant Ramírez, quienes han aportado datos y material fotográfico que ha sido de gran utilidad para poder redactar esa biografía.

Caricaturas de los integrantes de Los Trashumantes. / DM

Nacida en 1919 en el seno de la familia que gestionaba el Teatre Principal de Felanitx, de ahí el sobrenombre de Francisqueta del Teatre, ya a los 13 años Francesca participó como cantante en unos actos literarios organizados por la Juventut Obrera Católica de su localidad natal.

Más adelante, cuando Miquel Vicens Ramonet asumió la dirección del grupo Los Trashumantes, en 1939, ella se incorporó al conjunto como vocalista, alternando el trabajo con el estudio, lo que la llevó a tener una sólida formación musical.

Los Trashumantes, creado en 1934 como trío con la idea de dar un impulso a la discoteca Tito’s de Palma, fueron su trampolín primero y su consolidación después, ya que nunca dejó el grupo que la llevó a trabajar por diferentes lugares del mundo. De hecho, el inicial trío se reconvirtió en quinteto en 1936, con la entrada de Bonet de Sant Pere y el ya citado Miquel Vicens.

Portada del libro dedicado a la cantante de Felanitx. / DM

Ya en la década de los años 40 y 50, y sin Bonet de Sant Pere que inició una carrera en solitario en Barcelona, Los Trashumantes, convertido en septeto, iniciaron una carrera fulgurante con grabaciones para el sello Odeón, uno de los importantes de la época, así como giras y actuaciones por Catalunya, Madrid, Málaga y norte de África, siempre en escenarios de mucho prestigio. Todo ello hasta que a principios de los 60 y después de algunas peripecias entre las que podemos destacar una falsa noticia sobre el asesinato de Francesca en Orán, Los Trashumantes deciden deshacer el grupo para, o bien seguir musicalmente por otros caminos o dejar las actividades artísticas, como así hizo Francesca que, con su marido, el también músico Pere Singla, decidió ir a vivir a Tarragona.

La fecha de la muerte de la artista, según cuenta Balutxo en el volumen que hoy se presenta, no está clara, aunque todas las fuentes indican que fue a principios de la década de los 80. Desde entonces y hasta ahora, su figura ha pasado desapercibida, pasando de una enorme y merecida popularidad a un segundo plano, parece que voluntario.

Y volvamos al inicio, al prólogo firmado por el colectivo feminista: “La publicación de este trabajo salva del olvido la memoria de Francesca Ramírez y, de pasada, nos hace un regalo impagable: Felanitx añade este nombre a la lista injustamente exigua de referentes femeninos históricos, un activo que pasa a formar parte de la riqueza cultural de nuestro municipio”.