Felanitx presenta el proyecto de reforma y ampliación del Auditorio municipal

El Ayuntamiento de Felanitx ha presentado el proyecto de reforma y ampliación del Auditorio de Felanitx, una actuación firmada por el estudio COR Architecture + Design y el arquitecto Juan Briones. La intervención aspira a convertir la actual infraestructura, en estado de deterioro, en un equipamiento cultural contemporáneo, accesible y con un elevado rendimiento energético.

La propuesta contempla una transformación integral del edificio. Entre las principales mejoras previstas destaca la modernización de la gran sala, que contará con capacidad para 366 personas sentadas. El espacio incorporará una concha acústica diseñada para acoger orquestas de hasta 70 músicos, con una mejora estimada de la calidad sonora del 90% respecto al auditorio actual.

El proyecto también refuerza la dimensión formativa del equipamiento. La primera planta se destinará a aulas de Teatro y Música, con salas de música insonorizadas, vestuarios, una sala de control equipada y un acceso independiente desde la vía pública, lo que permitirá el funcionamiento simultáneo de actividades.

Interior del Auditorio una vez reformado. / Aj.

Además, se incorporan espacios de ensayo y usos polivalentes, incluyendo una sala de ensayos insonorizada, junto con la actualización general de todas las instalaciones. En el exterior, la intervención aprovechará el entorno con un escenario al aire libre con graderío, pensado para acoger eventos en espacios abiertos.

En el apartado técnico, el Ayuntamiento ha subrayado la apuesta por la eficiencia y la accesibilidad. El nuevo Auditorio aspira a obtener la Calificación Energética A, con una mejora del 80% en eficiencia energética. Asimismo, se garantizará la eliminación de barreras arquitectónicas, con un incremento del 100% en los recorridos accesibles.

Un momento de la presentación del proyecto. / Aj.

Otro de los elementos incluidos en la reforma es la integración de una cafetería, concebida como un espacio de bar que podrá funcionar de manera independiente al auditorio.

El diseño prevé también un nuevo vestíbulo principal de mayores dimensiones, que actuará como eje vertebrador de los distintos espacios. La fachada se reinterpretará para ofrecer una imagen más moderna e incorporará, entre otras medidas, taquillas exteriores y un doble acceso para mejorar el flujo de visitantes.

Durante la presentación, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha señalado que “la recuperación y reapertura del Auditorio Municipal era una petición que nos hacían a gritos desde el tejido cultural del municipio”, recordando que en los últimos años este reclamo se ha visibilizado en numerosos actos populares. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jaume Monserrat, ha explicado que el Ayuntamiento prevé solicitar un préstamo de dos millones de euros para afrontar la reforma y posteriormente optar, si existe la posibilidad, a ayudas de administraciones supramunicipales.

Con este proyecto, Felanitx da un paso decisivo para actualizar su infraestructura cultural y dotarse de un auditorio preparado para albergar programación escénica, música y actividades formativas en condiciones técnicas de primer nivel.