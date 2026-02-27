Esporles no será declarada como zona residencial tensionada a pesar de que su alcalde, Josep Ferrà, haya aprobado una declaración unilateral para topar los precios en el municipio. En este sentido, el Govern rechaza esta posibilidad al considerar que es una medida "perjudicial para los ciudadanos" ya que retrae la oferta e incrementa los precios de las viviendas.

Según ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, los ayuntamientos no tienen competencia para poder declararse como zona tensionada. "La normativa estatal es clara en este sentido, los ayuntamientos no tienen competencia si previamente no se ha declarado por parte del Govern de les Illes Balears. En consecuencia, la declaración de Esporles es una declaración política puramente simbólica que nosotros respetamos", destaca Costa.

"Perjudicial para los ciudadanos"

El Govern insiste en que este tipo de medidas "intervencionistas y populistas" no sirven para hacer frente a la emergencia habitacional que sufre Baleares.

"Nos vemos en la obligación de reiterar que la utilización de la ley estatal de vivienda para tomar decisiones de tipo intervencionista no funciona. La fijación de precios máximos es una medida populista que puede resultar atractiva para los ciudadanos de Baleares, pero la realidad es que no sirve para nada y es contraproducente. El Govern no llevará a cabo una medida que cree que es perjudicial para los ciudadanos porque retrae la oferta y se incrementa más el precio tal y como se está poniendo de manifiesto en Barcelona", detalla Costa.

Cabe señalar que Esporles se ha autodeclarado como mercado residencial tensionado. El pleno del Ayuntamiento aprobó la moción presentada por PAS-MÉS Esporles que gobierna con mayoría absoluta en el municipio de la Serra de Tramuntana. La decisión se adoptó después de la negativa del Govern a impulsar la declaración formal prevista en la ley estatal de la vivienda.

El alcalde Josep Ferrà lanzó un claro mensaje a la población: “Esta esta declaración unilateral del Ayuntamiento de Esporles como zona tensionada es un acto de autodefensa como pueblo, de dignidad y de defensa al derecho a la permanencia y acceso a una vivienda” .