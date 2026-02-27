Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dones oblidades, encara: Francesca Ramírez i Montserrat

Imagen de la portada del libro dedicado a la cantante de Felanitx.

Imagen de la portada del libro dedicado a la cantante de Felanitx. / DM

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Sembla mentida que encara avui, quan ja hem consumit un quart del segle XXI quedin per descobrir i posar en valor dones que en el seu moment varen contribuir a fer aquest món una mica millor. Però gràcies a la valentia, les ganes i l’esforç de persones i col·lectius concrets, a poc a poc, la cosa està canviant. I no sempre a través de camins planers, ja que en molts casos el projecte esdevé aventura a l’hora de recopilar les dades necessàries per a la tasca, o bé perquè els familiars ja no hi són o bé perquè el temps ha destruït papers i altres herbes.

Per tant, notícies com l’edició del llibre Vou-veri-vou a na Francisqueta del Teatre, fruit d’un interès que no es mou més que per justícia, ens reconforten.

Enhorabona a Tomeu Mestre, incansable pel que fa a la recerca històrica, però també a Lourdes Fiol qui encapçala el moviment de Felanitx per la Igualtat que dia rere dia s’esforça a posar al seu lloc aquelles dones que el temps i algunes persones havien silenciat.

