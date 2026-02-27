Gastronomía
Burger Manía llega a Manacor: todo lo que debes saber sobre el campeonato de hamburguesas con food trucks
El macroevento gastronómico itinerante se instala en la Explanada de Fiestas de la localidad del Llevant de Mallorca
Ofrecerá más de 20 variedades de hamburguesas, música en directo y opciones sin gluten y para niños
Manacor se ha convertido desde este jueves 26 de febrero en la capital mallorquina de la hamburguesa con la llegada de Burger Manía, un macroevento gastronómico itinerante que se celebra en la Explanada de Fiestas (frente al supermercado Eroski) hasta el domingo 8 de marzo. La cita, de acceso libre hasta completar aforo, abrirá de jueves a domingo y propone un plan al aire libre pensado para ir en familia o con amigos.
El festival reúne a algunos de los mejores food trucks del país, con propuestas llegadas desde León, Ávila, Segovia, Asturias, Madrid, Valencia y Castellón, además de representación mallorquina con Sexto Sentido, The Mafia Burger y Xtrem Burger.
Un campeonato donde manda el público
Uno de los grandes atractivos de Burger Manía es su formato de campeonato de hamburguesas: los asistentes pueden degustar y votar sus creaciones favoritas entre más de 20 variedades. Las hamburguesas más votadas pasarán a la gran final, planteada como un evento especial “lleno de sorpresas”, según la organización.
Los precios parten de 12 euros y habrá alternativas para personas celíacas y menú infantil, para que los más pequeños también puedan disfrutar del evento.
Dulces y ambiente familiar con música en directo
Además de hamburguesas, Burger Manía contará con food trucks especializados en tartas de queso y gofres caseros con distintos toppings —incluidas fresas naturales— para completar la experiencia. El evento se presenta como un plan familiar con música en directo y un ambiente “cómodo y seguro”.
Un evento que ya pasó por Palma
Burger Manía ya se ha celebrado en varias localidades de la Península y también en Palma (Nou Llevant). Tras esa parada, la siguiente plaza es Manacor, donde permanecerá hasta el 8 de marzo.
Datos prácticos: Burger Manía en Manacor
- Lugar: Explanada de Fiestas (frente al supermercado Eroski)
- Fechas: del 26 de febrero al 8 de marzo
- Entrada: acceso libre hasta completar aforo
Horarios
- Jueves: 19.00 a 23.00 h
- Viernes: 19.00 a 24.00 h
- Sábado: 13.00 a 16.00 h y 19.00 a 24.00 h
- Domingo: 13.00 a 16.00 h y 19.00 a 23.00 h
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos 'para favorecer' a los dueños de 'possessions
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- Tres caminos costeros de Mallorca, premiados por su excelencia ambiental y sostenible
- La barrera de la finca de los March en Sóller sigue bloqueando el camino público pese a la orden municipal de retirarla
- De Cádiz a Mallorca: nace la primera chirigota mallorquina
- Arrancan tres años de obras para el nuevo Palacio de Justicia de Manacor
- Esporles se autodeclara 'mercado residencial tensionado' en contra del criterio del Govern