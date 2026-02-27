Burger Manía llega a Manacor: todo lo que debes saber sobre el campeonato de hamburguesas con food trucks

Manacor se ha convertido desde este jueves 26 de febrero en la capital mallorquina de la hamburguesa con la llegada de Burger Manía, un macroevento gastronómico itinerante que se celebra en la Explanada de Fiestas (frente al supermercado Eroski) hasta el domingo 8 de marzo. La cita, de acceso libre hasta completar aforo, abrirá de jueves a domingo y propone un plan al aire libre pensado para ir en familia o con amigos.

El festival reúne a algunos de los mejores food trucks del país, con propuestas llegadas desde León, Ávila, Segovia, Asturias, Madrid, Valencia y Castellón, además de representación mallorquina con Sexto Sentido, The Mafia Burger y Xtrem Burger.

Un campeonato donde manda el público

Uno de los grandes atractivos de Burger Manía es su formato de campeonato de hamburguesas: los asistentes pueden degustar y votar sus creaciones favoritas entre más de 20 variedades. Las hamburguesas más votadas pasarán a la gran final, planteada como un evento especial “lleno de sorpresas”, según la organización.

Los precios parten de 12 euros y habrá alternativas para personas celíacas y menú infantil, para que los más pequeños también puedan disfrutar del evento.

Una de las hamburguesas de Burger Manía / Burger Manía

Dulces y ambiente familiar con música en directo

Además de hamburguesas, Burger Manía contará con food trucks especializados en tartas de queso y gofres caseros con distintos toppings —incluidas fresas naturales— para completar la experiencia. El evento se presenta como un plan familiar con música en directo y un ambiente “cómodo y seguro”.

Un evento que ya pasó por Palma

Burger Manía ya se ha celebrado en varias localidades de la Península y también en Palma (Nou Llevant). Tras esa parada, la siguiente plaza es Manacor, donde permanecerá hasta el 8 de marzo.