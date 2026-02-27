El alcalde de Esporles, Josep Ferrà: “La autodeclaración como zona residencial tensionada es un acto de autodefensa como pueblo”

Esporles se ha autodeclarado como mercado residencial tensionado. El pleno del Ayuntamiento aprobó anoche la moción presentada por PAS-MÉS Esporles que gobierna con mayoría absoluta en el municipio de la Serra de Tramuntana. La decisión se ha adoptado después de la negativa del Govern a impulsar la declaración formal prevista en la ley estatal de la vivienda. El alcalde Josep Ferrà ha lanzado un claro mensaje a la población: “Esta esta declaración unilateral del Ayuntamiento de Esporles como zona tensionada es un acto de autodefensa como pueblo, de dignidad y de defensa al derecho a la permanencia y acceso a una vivienda” . La decisión, razona Ferrà, se ha adoptado porque “no queda otra”. Así explica que “los alquileres se han situado a unos precios que la gente no puede asumir”. En estos momentos se da “una situación dramática” para aquellas familias que vieron congelados sus alquileres en la época de la covid. “Ahora esta norma ha quedado de momento en stand by, hay muchos nuevos alquileres y la gente está asustada. Es un momento muy complicado. Llevamos unos meses en los que la angustia es enorme”, describe el alcalde que incide en que “los precios de las nuevas viviendas que salen a alquiler son desorbitados”. “Estamos hablando de cifras que parten de los 1.400 o los 1.500 euros”, puntualiza. Así las cosas, desgrana que todos estos indicadores sitúan a Esporles dentro del marco necesario para poderse declarar municipio tensionado.

"El Govern nos ha dicho que no, pero nuestra obligación moral es defender el derecho del acceso a la vivienda y de la permanencia en la vivienda” Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

“El Govern ha dicho que no a Esporles y a otros municipios. Dentro de las posibles medidas que tenemos encima de la mesa para hacer frente al problema del acceso de la vivienda está la de declarar Esporles como municipio de mercado residencial tensionado. El Govern nos ha dicho que no, pero nuestra obligación moral es defender el derecho del acceso a la vivienda y de la permanencia en la vivienda”, defiende Josep Ferrà que remarca la importancia de empezar a hablar de "permanencia en la vivienda". Se explica. “Aquella gente que tiene unos contratos de alquiler que le fuerzan a cambiar de vivienda o a renovar contrato están en situación de pánico. Tenemos gente que hace 15 o 20 años que vive en Esporles con contratos de alquiler. Es un deber moral para el Ayuntamiento defenderlos hasta el final. Es un acto de autodefensa como pueblo porque perderemos a mucha gente que vive en este municipio, que está integrada porque siempre ha vivido aquí de alquiler”.

Una vista general de Esporles. / Guillem Bosch

Autodeclaración política

Esporles es el primer municipio que se autodeclara zona tensionada. “Somos conscientes de que esta declaración es totalmente política, pero actuaremos en consecuencia. El primer paso será calcular cuál es un alquiler que consideramos justo tanto para el propietario como para el inquilino y fijarlo como precio de referencia. Será un trabajo de meses, pero en paralelo impulsaremos otras medidas”, avanza el alcalde. De hecho, confiesa que actuarán como si el Govern les hubiera declarado jurídicamente municipio tensionado y seguirán presionando para que esa declaración sea efectiva. “Ojalá otros ayuntamientos sigan este paso. No es un acto de rebeldía, es un acto de coherencia con la realidad del pueblo: la gente no puede acceder a una vivienda para vivir”.

"No es un acto de rebeldía, es un acto de coherencia con la realidad del pueblo: la gente no puede acceder a una vivienda para vivir” Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Otras medidas que maneja el Ayuntamiento de Esporles es hacer un registro de viviendas vacías. “El Govern nos ha respondido que no dispone de datos de Esporles ya que aún no está creado el Observatorio de la Vivienda. Por eso elaboraremos nuestro propio registro y seguiremos exigiendo la creación del observatorio”, razona el alcalde. “La idea era disponer de datos autonómicos para cruzarlos con los municipales. Por ejemplo, el consumo de agua es un buen indicador para detectar si una vivienda está vacía. Con este registro intentaremos contactar con los propietarios y dar a conocer medidas existentes, como las ayudas del Govern para financiar reformas a cambio de destinar después la vivienda al alquiler.”

Otras medidas que tiene entre manos Esporles es planificar vivienda protegida (VPO) de cara al futuro. “El Govern nos exige suelo urbano. En los municipios de la Serra de Tramuntana el suelo urbano es muy limitado y no podemos consumirlo todo, porque las plazas, equipamientos y zonas verdes también son esenciales. Por eso debemos estudiar con calma qué suelo podemos ceder y planificarlo bien.”

Por otra parte, detalla que han creado dos registros para conocer la demanda real de vivienda en Esporles y los solares urbanos vacíos. Así, avanza, que elaborarán un registro para saber por qué están sin uso. "La normativa urbanística contempla mecanismos para forzar un cambio de titularidad o incluso la expropiación en casos de especulación, y estudiaremos si se puede actuar”, avanza Josep Ferrà que concluye que están preparando una batería de acciones que no son sencillas ni rápidas. “Llevamos meses trabajando en ellas”, deja claro.

Estudio

El alcalde explica que el Ayuntamiento ha solicitado al Govern que sea la administración autonómica quien elabore el estudio necesario para sustentar la declaración de zona tensionada y que lo remita al consistorio. Señala que el municipio trabajará también para disponer de un informe propio, aunque admite que no cuentan con los mismos recursos.

Según el edil, el Ejecutivo autonómico ha justificado su negativa con un planteamiento “político”, al considerar que la medida no es la más adecuada. El alcalde ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Cataluña, donde tras declarar zonas tensionadas los alquileres habrían bajado “cinco, seis o siete puntos”. El alcalde tiene claro que la declaración de zona tensionada no es la solución definitiva al problema de la vivienda, pero defende que puede ser una herramienta adicional para frenar unas subidas de precios que, según remarca, están “expulsando a la gente” del municipio. Por último, reclama “rigurosidad” al Govern y pide que, incluso en caso de mantener un “no” para declarar Esporles como zona tensionada, la respuesta llegue acompañada de una justificación basada en datos.