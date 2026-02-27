Alaró invertirá 1,3 millones para renovar la red hidráulica y el pavimento en el centro del municipio
El Ayuntamiento remarca que la mejora de la red en la calle Joan Alcover y varias vías adyacentes es una "actuación de estratégica"
El Ayuntamiento de Alaró pondrá en marcha una inversión de 1.304.332,67 euros para mejorar de forma integral los servicios hidráulicos y el firme en el centro del municipio. El pleno municipal ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto constructivo de mejora de la red en la calle Joan Alcover y varias vías adyacentes, una actuación que el consistorio califica de estratégica.
Se trata de una de las inversiones más relevantes de los últimos años en infraestructuras básicas. El objetivo es aumentar la eficiencia de la red, reducir averías, minimizar las pérdidas de agua potable y garantizar un servicio “más eficiente y de calidad” a la ciudadanía.
Las obras incluyen la renovación del colector de alcantarillado en la calle Costa i Llobera, en un tramo de Alexander Fleming y en otro de Joan Mir, Ermità. Además, el proyecto prevé la ejecución de un nuevo tramo de red de aguas pluviales en Costa i Llobera y en Alexander Fleming hasta Joan Alcover, así como la renovación de la red de distribución de agua potable en distintos puntos del ámbito de actuación.
La intervención también contempla la renovación de todas las acometidas de agua potable de las viviendas afectadas, la mejora y ejecución de pozos de bloqueo y la reposición integral de firmes y pavimentos, con adaptación de pendientes para optimizar el drenaje hacia los nuevos imbornales.
Remanentes
En cuanto a la financiación, el consistorio sufragará la mayor parte del proyecto mediante la incorporación de remanente de tesorería del presupuesto del ejercicio anterior. A esta aportación municipal se suman dos subvenciones: el Consell de Mallorca contribuirá con 81.730,77 euros dentro de la convocatoria de 2025 para actuaciones en materia de aguas destinadas a garantizar el suministro urbano (Pacto por el Agua 2025), mientras que el Govern aportará 427.281,35 euros con cargo a la convocatoria de 2025 en materia de recursos hídricos, en el marco del Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible.
El alcalde, Llorenç Perelló, ha subrayado que estas obras dan continuidad a la línea de trabajo de la legislatura, centrada en mejorar las infraestructuras del centro, y ha defendido que la actuación “no solo” renueva tuberías, sino que supone una inversión “en calidad de vida, en sostenibilidad y en el futuro de Alaró”.
El Ayuntamiento destaca, además, que la renovación integral de la red hidráulica y la reposición del firme permitirán actuar de forma planificada en una zona estratégica, evitando intervenciones puntuales repetidas y favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos públicos.
