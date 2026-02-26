PP y Vox respaldan en Calvià la prohibición del burka en edificios municipales

El pleno municipal de Calvià aprobó este jueves dos mociones presentadas por separado por PP y Vox, que buscan restringir el uso del burka y el niqab en espacios públicos municipales. Las iniciativas salieron adelante con los votos a favor de los dos socios de gobierno y la abstención del Grupo Socialista, que condenó el velo integral como una "forma de violencia de género", pero lamentó la instrumentalización política del tema por parte de la derecha.

Por un lado, la moción del PP se centraba en la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. En su texto, los populares calificaban el burka y el niqab como "un símbolo de sumisión de las mujeres hacia los hombres" y una práctica que "atenta contra su dignidad y su libertad". La iniciativa no solo reclamaba al Gobierno central una reforma legal para prohibir el velo integral en edificios públicos, sino que también instaba a endurecer las sanciones contra los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

Por su parte, la moción de Vox, aprobada con la misma abstención socialista, fundamentó su petición en razones de seguridad y funcionalidad administrativa. El partido argumentó que la ocultación del rostro en dependencias municipales impide la correcta identificación de las personas, necesaria para "la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones y la seguridad". Su propuesta establecía una prohibición genérica para "prendas que oculten total o parcialmente el rostro", con independencia de su motivación religiosa o cultural.

Durante el debate plenario, la teniente de alcalde y regidora de Vox Juana María Prats cargó duramente contra la izquierda por "fomentar la islamización" y acusó a la oposición de no tener "ni idea de políticas que respeten y ayuden realmente a la mujer". En su intervención, defendió que su formación busca "hacer realidad una verdadera igualdad".

Desde las filas socialistas, su portavoz municipal, Nati Francés, quiso subrayar que "el velo integral es violencia de género, invisibiliza a la mujer, es su borrado". A continuación, criticó la estrategia de los partidos de derecha: "Ustedes no buscan solucionar un conflicto social. Ustedes quieren señalar a personas; poner el foco en el burka es estigmatizarlas". Para Francés, la preocupación debe ser la humillación que sufren las mujeres, no una cuestión de seguridad, como, a su juicio, aduce Vox.

Ustedes no buscan solucionar un conflicto social. Ustedes quieren señalar a personas; poner el foco en el burka es estigmatizarlas Nati Francés — Portavoz municipal socialista en Calvià

En el último turno de palabra, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), compartió una anécdota personal sobre un director de instituto que se veía obligado a ocultar el excelente expediente académico de una alumna, para que su familia, que profesaba el islam, no le sacase del centro.

"Tener islamofobia es un error"

"Tener islamofobia es un error, pero es verdad que en el islam las mujeres viven unas circunstancias que no tienen los mismos derechos", esgrimió Amengual, quien añadió: "Cuando las cosas vienen presentadas por Vox, la izquierda se revuelve. Pero es de sentido común lo que dice Vox. El derecho de las mujeres va por encima de las religiones. El burka es una medida de opresión".

Con la aprobación de estas mociones, Calvià se suma a la lista de municipios que han iniciado el proceso para regular el acceso a sus dependencias, a la espera de que el Gobierno de España aborde una reforma legislativa de ámbito nacional.