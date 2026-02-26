Porto Cristo tendrá zonas prioritarias para residentes en el entorno del Riuet

El Ayuntamiento de Manacor ha anunciado este jueves la creación de la Zona de Prioritat per a Residents (ZPR) de Porto Cristo, una medida "destinada a mejorar la movilidad, favorecer a los vecinos y ordenar el espacio público del núcleo costero". La presentación ha contado con la participación del alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; y el delegado de Movilidad, Sebastià Llodrà.

La medida anunciada este martes se llevará a la próxima Comisión Informativa municipal y se prevé que se incluya en el orden del día del próximo pleno para su aprobación.

La ZPR tiene como objetivo reducir el tráfico rodado en determinadas calles del centro de Porto Cristo, priorizando el acceso a los residentes y minimizando los riesgos derivados de la convivencia entre vehículos y peatones, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

Esta actuación se desarrollará en coordinación con Ports de les Illes Balears, debido a que parte del ámbito afectado corresponde a la zona de servicio del puerto. En este sentido, se ha previsto la formalización de un convenio de colaboración que regulará la gestión de la ZPR, las competencias de tramitación y sanción, así como los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.

La medida afecta al Passeig del Cap des Toll, la calle de Santa Maria, la calle Verí y la plaça de Francesc Ramis, que "se pondrán a disposición de los residentes", según ha explicado la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, quien ha indicado que la dinámica de funcionamiento será la misma con la que funciona la ZPR del centro de Manacor.

Gráfico que muestra la zona de influcencia de la nueva ZPR de Porto Cristo. / Ajuntament

«Hace años que esta es una reclamación de la Junta de Distrito de Porto Cristo que preside Antònia Llodrà y lo que hacemos es recoger esta voluntad y trasladarla al pleno municipal», ha explicado por su parte el delegado de Movilidad, Sebastià Llodrà.

La ZPR prioriza a las personas que se desplazan a pie o en bicicleta, limitando la circulación de vehículos no autorizados. El acceso en vehículo sólo está permitido, previa autorización, para residentes, personas con garaje en la zona, servicios públicos, vehículos comerciales y casos excepcionales previstos en la ordenanza. "Esto garantiza un espacio urbano más seguro, saludable y adaptado a las necesidades de movilidad sostenible", subraya el Ayuntamiento.

La ZPR establece la prioridad absoluta peatonal en todas sus acciones dentro del área. El límite de velocidad será de 20 km/h.

Aparcamiento gratuito

En el marco de la rueda de prensa también se ha anunciado una nueva medida de apoyo al comercio local. A partir del 1 de marzo, el aparcamiento municipal subterráneo de la plaça de l'Aljub de Porto Cristo ofrecerá las dos primeras horas de estacionamiento gratuitas.

Esta iniciativa replica el modelo que ya se aplica en los aparcamientos municipales gestionados por la SAM en Manacor, concretamente en los de la plaça de Sant Jaume y del passeig de na Camel·la, y tiene como finalidad facilitar el acceso al centro e incentivar la actividad comercial.

«Es una medida que permite dar mucha rotación al aparcamiento y los vehículos podrán estar dos horas de forma gratuita para poder ir de compras, hacer trabajos o pasear por la primera línea, al igual que ocurre en el centro de Manacor», ha explicado el presidente de la SAM, Sebastià Llodrà, acompañado por el gerente de la empresa, Francesc Grimalt. "Esta también es una demanda de vecinos y comercios y es una medida que beneficia a todos los residentes", ha añadido la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà.