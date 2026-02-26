Del olivar a la mesa: la venta directa del campo mallorquín crece un 30%

La Associació de Foment de Venda Directa (AFOVENDI), integrada dentro de ASAJA-BALEARS, ha celebrado esta semana una jornada de promoción en la finca Can Sivella, situada en el Barranc de Biniaraix, con el objetivo de presentar su nueva imagen corporativa y consolidar un crecimiento que ha alcanzado el 30% en los últimos dos años.

El acto reunió a productores locales y empresas del sector turístico para reforzar los vínculos entre el campo y la actividad económica vinculada a la experiencia y al territorio. Actualmente, la asociación cuenta con unas 70 entidades productoras asociadas que apuestan por este modelo de negocio.

Un momento del encuentro en la finca de Can Sivella. / ASAJA

Durante el encuentro, dirigido a empresas turísticas, guías de montaña y hoteles, se realizó una demostración de las tareas agrícolas de Can Sivella, centradas en la recuperación del olivar tradicional y la producción de aceite. Esta finca es un ejemplo de cómo la actividad agraria contribuye al mantenimiento del paisaje y del patrimonio de la Serra de Tramuntana.

Iniciativas

Asimismo, diversos productores miembros de AFOVENDI (como Can Axartell, Can Company, Avícola Can Costeta, Formatges Sa Vinya, Melvici, Fet a Son Garrova, Sa Cabreta, T'Estim, Bellver Ric, Mieles de Ibiza, Terracor, Hort de Can Gall y Can Det) presentaron sus proyectos e iniciativas de venta directa y degustación en las propias explotaciones.

El objetivo principal de la jornada fue dar a conocer estos productos y las experiencias asociadas a la producción agraria ante el sector turístico, con el fin de generar nuevas oportunidades comerciales y reforzar la conexión con la oferta local.

Desde AFOVENDI señalan que estas iniciativas consolidan un cambio estructural en la comercialización del sector, ya que muchas empresas que antes se centraban en la exportación están reformulando su modelo. Según la asociación, esta apuesta por la venta directa permite obtener mayores beneficios, reforzar la relación con el consumidor y poner en valor el territorio.