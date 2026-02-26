Un informe encargado por Alcúdia advierte de “severos” impactos del cable eléctrico en zonas protegidas

Un informe técnico de valoración de alternativas para el trazado del segundo cable de interconexión eléctrica entre la península y Mallorca, encargado por el Ayuntamiento de Alcúdia al Centre Balear de Biologia Aplicada S. L. (CBBA) advierte de que el trazado terrestre de la infraestructura que ha sido consensuado entre las administraciones implicadas (entre ellas el propio Consistorio), la promotora Red Eléctrica y una plataforma vecinal “impacta severamente en múltiples figuras de protección” y atraviesa unos 2.050 metros de zonas protegidas por las figuras de ZEPA y LIC en la Victòria, otros 2.700 metros del ZEC del Puig de Sant Martí y “áreas periféricas” del parque natural de s’Albufera.

Por contra, sostiene que la alternativa que entra por la bahía de Alcúdia, que finalmente ha sido descartada por las partes implicadas, “mantiene intacta la integridad de los espacios protegidos terrestres al no requerir nuevas servidumbres de paso”.

Los vecinos contrarios a la entrada del cable por la bahía de Pollença, concretamente en la zona de sa Ferradura (la Victòria) y el posterior trazado terrestre de 13,2 kilómetros por el interior del municipio ‘alcudienc’ han recibido con satisfacción el informe técnico que ha sido publicado hace pocos días por el Ayuntamiento de Alcúdia, ya que cuestiona totalmente el proyecto que finalmente ha sido elegido por Red Eléctrica con el visto bueno del resto de administraciones.

El documento se decanta claramente por la opción de la bahía de Alcúdia para el aterrizaje del cable porque permitiría aprovechar las conducciones de refrigeración de la central de Es Murterar, optimizando de esta forma una infraestructura existente sin necesidad de realizar nuevas obras civiles terrestres. Además, “al utilizar los túneles preexistentes, se evita la necesidad crítica de realizar perforaciones o zanjas en la línea de costa, suprimiendo los riesgos ambientales, principalmente marinos, asociados a dichas tecnologías”.

Por otra parte, el informe técnico encargado por el Ayuntamiento cuestiona por “imprecisa” la cartografía marina tomada como referencia por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto para valorar la existencia de praderas de posidonia. En este sentido, la empresa externa asegura que, en el trazado finalmente descartado de la bahía de Alcúdia, esta planta marina tan necesaria para la biodiversidad en el Mediterráneo “estaría ausente en los primeros 500 metros de posidonia identificados según la cartografía presentada en el EIA, al ser una zona colonizada actualmente por ‘caulerpa toxifolia’”, una especie tropical tóxica que amenaza el ecosistema mediterráneo.

Representantes políticos, de la promotora y vecinales, el día en que se inició la etapa de consenso para definir el trazado del cable, en julio de 2024. / J. Frau

Por ello, ante las “imprecisiones detectadas” en los mapas de posidonia tomadas como referencia por el promotor, el informe cree “necesario” llevar a cabo una actualización de la cartografía bionómica al tener más de dos años, ya que la presencia real de posidonia no se correspondería con la documentación usada por los redactores del proyecto a la hora de decantarse por la opción de la bahía de Pollença.

Además, el informe subraya que la exposición a campos electromagnéticos de las alternativas de la bahía de Alcúdia “se limita a un tramo más reducido” que en el caso del trazado terrestre complementario a la entrada del cable por la bahía de Pollença, ya que la utilización de las conducciones del sistema de refrigeración “supone una protección ya existente”, por lo que “se superaría la zona más cercana a la costa con más riesgo de interacción con navegación y zona de baño, sin tener que realizar ninguna intervención como zanjado o recubrimiento”.

El informe valora positivamente también algunas opciones técnicas como la suspensión del cable directamente sobre la pradera de posidonia porque “supone una reducción significativa del impacto directo sobre la misma” en comparación con las zanjas submarinas contempladas en el proyecto.

Por todo ello, el dictamen externo “recomienda” llevar a cabo una “reinterpretación” de los argumentos planteados por la evaluación de impacto ambiental a la hora de descartar la alternativa 10bis (entrada por la bahía de Alcúdia, aprovechando las conducciones existentes de la central de Es Murterar)” al entender que existen argumentos ambientales suficientes para considerar esta alternativa como óptima frente a la finalmente contemplada en el proyecto de interconexión eléctrica.