El Hotel Bon Repòs de Santa Ponça dona su mobiliario antes de una reforma: consulte aquí horarios de recogida

El Hotel Bon Repòs de Santa Ponça (Calvià) ha empezado a donar este jueves su antiguo mobiliario antes de emprender una reforma integral. La iniciativa, difundida en redes sociales, ha despertado un gran interés entre los vecinos de la localidad, que se han acercado hasta el establecimiento, muchos de ellos con furgonetas, para llevarse todo tipo de muebles y objetos.

El objetivo de la iniciativa es darle una segunda oportunidad a todos sus enseres. "Con motivo de la próxima reforma del hotel, ponemos a disposición mobiliario para quienes puedan aprovecharlo", han señalado en el anuncio difundido en redes sociales.

Numerosos particulares y familias han visto una gran oportunidad para encontrar los muebles a coste cero, cuando la temporada está a punto de comenzar.

¿Cómo, dónde y cuándo?

El reparto ha comenzado este jueves, 26 de febrero, en un horario muy concreto: de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Han informado de que por las tardes no se atenderá a nadie, por lo que los interesados deberán organizarse para acudir dentro de esa franja.

Las bases de la donación son las siguientes. En primer lugar, todo el mobiliario se donará por estricto orden de llegada. No hay listas previas ni sorteos. Tampoco se reservará ningún mueble. La filosofía es "el primero que llega se lo lleva".

Cada persona podrá llevarse, según se ha informado en el mencionado anuncio publicado en redes sociales, lo que necesite de lo que haya disponible en ese momento.

Economía circular

Este tipo de prácticas, aunque todavía no es mayoritaria en la isla, empieza a abrirse paso como una alternativa sostenible. Iniciativas como la de la Fundació Deixalles llevan años fomentando la economía circular en el sector HORECA, facilitando la recogida y reutilización de objetos y contribuyendo a la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables .

De hecho, solo en 2025, Deixalles recogió 150 toneladas de objetos y mobiliario de más de un centenar de hoteles de Mallorca e Ibiza.