Guía rápida de la Zona de Bajas Emisiones: Cómo visitar Sóller sin multas

El viernes a las 23 horas entra en vigor la nueva medida de circulación

Vista de la calle Cetre de Sóller.

Vista de la calle Cetre de Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

Con la entrada en vigor de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), moverse por Sóller ha cambiado. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del pueblo sin sustos:

1. ¿Dónde puedo aparcar si no soy residente?

La mejor opción son los 4 aparcamientos disuasorios situados en la carretera del Desvío (desviament). Están a solo 10 minutos a pie del centro.

Recuerda: Son zonas azules (reguladas por ORA).

2. ¿Puedo entrar al centro con mi coche?

No, si no eres residente o tienes un vehículo 100% eléctrico. El acceso está controlado por cámaras con multómetro.

Atención: La multa por acceder sin permiso es de 200 euros y son acumulativas.

3. ¿Qué pasa si he tenido que entrar por una urgencia o necesidad?

Tranquilo. Tienes un margen de 5 días posteriores al acceso para tramitar tu autorización y evitar que la multa se procese. Hay hasta 28 excepciones previstas en la ordenanza.

4. ¿Cómo ha cambiado el tráfico?

Se ha creado una "ronda" que rodea el centro. Ten en cuenta los nuevos sentidos:

Entrada principal: Calle de Cetre.

Salida principal: Calle de Isabel II.

Circunvalación: Camino del Murterar y ejes adyacentes.

Noticias relacionadas

5. El consejo de oro:

Aparca fuera y camina. Ahorrarás tiempo buscando sitio, evitarás el tráfico del centro y te asegurarás de que tu visita a Sóller sea relajada y libre de sanciones.

TEMAS

  • Emisiones
  • multas
  • tráfico
  • multa
