Esporles se autodeclara "mercado residencial tensionado" en contra del criterio del Govern

El pleno de este jueves aprobará la moción de PAS-Més para refrendar este gesto simbólico en favor de una declaración que permitiría, por ejemplo, la limitación de los precios del alquiler en nuevos contratos 

Una vista general de Esporles

Una vista general de Esporles / Guillem Bosch

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El pleno del Ayuntamiento de Esporles aprobará este jueves una moción por la cual el municipio se autodeclara "mercado residencial tensionado", un gesto simbólico que busca reforzar la presión sobre el Govern para que apoye esta iniciativa por la cual se aplicarían los mecanismos de control de precios previstos en la Ley estatal del Derecho a la Vivienda, además de otras medidas.

La iniciativa ha sido impulsada por el grupo municipal que gobierna en mayoría, PAS–MÉS, y se adopta después de que el Ejecutivo autonómico rechazara por escrito iniciar el expediente para declarar formalmente esta situación.

"Los informes que desaconsejan declarar Esporles como zona de mercado residencial tensionado paren de la premisa de que el control de rentas reduce la oferta y no resuelve el problema estructural de la vivienda. Sin embargo, la evidencia académica internacional y la experiencia reciente a nivel estatal muestran que esta conclusión no es unánime ni definitiva", puede leerse en la moción presentada por PAS-Més.

El alcalde Josep Ferrà (izquierda), con el líder de Més per Mallorca, LluísApesteguia y la edil de Urbanismo, Maria Nadal

El alcalde Josep Ferrà (izquierda), con el líder de Més per Mallorca, LluísApesteguia y la edil de Urbanismo, Maria Nadal / DM

El contexto de precios inmobiliarios en Esporles muestra una tendencia alcista como en la mayoría de municipios de Mallorca. Según datos recientes del portal inmobiliario Indomio, el precio de la vivienda en venta en Esporles alcanzó en enero de 2026 los 5.319 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6,47% respecto a marzo de 2025. Por otro lado, los alquileres más baratos que se encuentran actualmente en el municipio en plataformas como Idealista no bajan de 1.500 euros por un piso de dos habitaciones y 80 metros cuadrados.

El Consistorio aprobará este jueves también reiterar formalmente al Ejecutivo balear que inicie el procedimiento para estudiar los indicadores económicos y sociales del municipio, que, en opinión del Ayuntamiento, corroboran la necesidad de acogerse a esta declaración.

En este sentido, desde Esporles advierten del "aumento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y la compra, la escasez estructural de vivienda asequible y el esfuerzo económico excesivo que tienen que asumir muchas familias para poder continuar viviendo en el municipio".

El Ayuntamiento ha anunciado que elaborará una memoria complementaria con datos del mercado local y no descarta interponer un recurso contencioso-administrativo ante la negativa expresa de la administración autonómica.

¿Qué implica la declaración?

La figura del "mercado residencial tensionado" está recogida en la Ley por el derecho a la vivienda. Según la norma estatal, una zona puede ser declarada como tensionada cuando la carga del coste de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, o cuando el precio de compra o alquiler ha experimentado en los últimos cinco años un crecimiento porcentual acumulado al menos tres puntos superior al del IPC de la comunidad autónoma .

La declaración formal corresponde a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de vivienda. Una vez aprobada, permite a las administraciones aplicar medidas extraordinarias, como la limitación de los precios del alquiler en nuevos contratos sobre viviendas en zonas tensionadas, beneficios fiscales para propietarios que bajen la renta, o el establecimiento de regímenes de intervención de precios en el mercado .

Desde el Ayuntamiento de Esporles subrayan que el procedimiento es una herramienta clave para "proteger el derecho a la vivienda y evitar procesos de expulsión residencial". El registro municipal de demanda de vivienda, actualizado en octubre de 2024, refleja que 258 personas buscan activamente un hogar en el municipio, de las cuales el 76,7% llevan empadronadas más de siete años. 

