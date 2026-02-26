Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La barrera de la finca de los March en Sóller sigue bloqueando el camino público pese a la orden municipal de retirarla

La familia March solicita cambiar la barrera metálica por una de madera, manteniendo el cierre del camino de la finca de Bàlitx d'Enmig pese al mandato municipal

Carteles instalados en el desvío del camino que hizo la propiedad de la finca.

Carteles instalados en el desvío del camino que hizo la propiedad de la finca. / CAIB

Joan Mora

Sóller

La polémica barrera instalada en la finca de Bàlitx d’Enmig, en Sóller, que impide el tránsito por el camino público a la altura de las casas de la “possessió”, permanece intacta a pesar de la orden de retirada inmediata dictada por el Ayuntamiento de Sóller contra la propiedad, la familia March.

El alcalde de la localidad, Miquel Nadal, reconoció ayer que los propietarios aún no han liberado el acceso a esta vía senderista que conecta con Sa Costera y Cala Tuent y forma parte de la emblemática ruta GR 221 de la Pedra en Sec.

En lugar de acatar el mandato municipal de forma directa, la familia March presentó recientemente una solicitud de licencia para intervenir en el cierre. Sin embargo, la intención de la propiedad no es simplemente eliminar el obstáculo, sino sustituir la actual barrera metálica por una de madera. Este movimiento ha generado suspicacias, ya que, a efectos prácticos, el camino podría seguir vetado al público general, con la única diferencia de que el bloqueo pasaría de ser de hierro a ser de madera.

En pausa

Ante esta situación, el alcalde aseguró que la retirada se encuentra actualmente en pausa, en "stand by" aseguró, a la espera de que se tramite la licencia solicitada. Esta parálisis administrativa contrasta con lo acordado en el último pleno municipal de principios de mes, en el cual se ordenó de forma taxativa la reapertura del camino para garantizar su tránsito.

Aunque dicha resolución facultaba al consistorio para actuar de forma subsidiaria (es decir, retirar la barrera con medios municipales si la propiedad persistía en su desobediencia), el Ayuntamiento ha optado por no activar de momento la vía ejecutiva, permitiendo que el conflicto se prolongue en los despachos.

TEMAS

  • Ayuntamiento
  • March
  • Familia
  • Retirada
