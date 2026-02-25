“Nos hace sentir importantes”: alumnos de Es Lledoner comparten una divertida jornada con los mayores de la Llar de Felanitx

“Es precioso llegar un día a la semana a la Llar de Felanitx y que haya cuatro personas preguntando por ti, con la ilusión reflejada en sus caras porque saben que has venido a peinarlas. Ellas se sienten importantes, y nosotras nos sentimos profundamente valoradas por nuestro trabajo”. Son palabras de Sofía Alias, que cursa segundo de la FP Básica de Peluquería y estética en Es Lledoner de Felanitx. Este jueves el centro educativo ha abierto las puertas a los usuarios de la Llar de Felanitx para vivir una jornada intergeneracional que permiten crear experiencias compartidas que suman bienestar y comunidad.

La mañana ha sido de lo más especial. Unas cuarenta personas usuarias de la Llar de Felanitx han pasado la jornada con el alumnado de los ciclos formativos de Servicios Comerciales, Peluquería y Estética, Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y Acondicionamiento Físico. Es Lledoner ha preparado un conjunto de actividades pensado para disfrutar juntos, fomentar la convivencia entre generaciones y promover el bienestar. La mañana ha arrancado a las 9.30 horas, cuando las personas usuarias de la Llar de Felanitx se han dirigido a Es Lledoner en una caminata que ha servido como primera actividad física compartida y como espacio distendido para favorecer la relación entre mayores y jóvenes. Una vez en las instalaciones educativas, se ha vivido una jornada intergeneracional en la que ha habido tiempo para sesiones de zumba y ejercicios de acondicionamiento físico dinamizados por el alumnado, una merienda saludable para reforzar hábitos de vida sana y un espacio de peluquería y estética para mejorar el aspecto. También se ha presentado el Projecte Digital Comerç Felanitx, acercando a los participantes al entorno digital y al comercio local.

Experiencias

La jornada intergeneracional ha permitido compartir experiencias a través de actividades físicas y de estética, en un ambiente cercano y participativo. Las personas usuarias han quedado encantadas. Así lo confiesa Bàrbara Maió mientras descansa en el patio tras la sesión de zumba. “Nos ha gustado mucho. Me han hecho las uñas y hemos bailado. Los jueves vienen a vernos y nos encanta este contacto, porque nos hace sentir muy bien.

El año pasado la iniciativa se llevó a cabo en la Llar de Felanitx y, tras la buena experiencia, este año han sido los propios usuarios quienes han querido desplazarse a Es Lledoner para repetir la actividad. El presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y ha subrayado que «las actividades intergeneracionales no solo favorecen el bienestar emocional de las personas mayores, sino que también contribuyen a romper estereotipos y a generar vínculos de respeto y aprendizaje mutuo».

Antònia Jaume, profesora de Es Lledoner, explica que desde hace dos años el alumnado de FP Básica de Peluquería y Estética acude cada jueves a la residencia y al centro de día para compartir actividades con las personas mayores, creando un contacto semanal entre adolescentes y usuarios. La profesora destaca especialmente el vínculo que se genera entre el alumnado y las personas mayores. Muchas usuarias piden siempre al mismo alumno o alumna porque, mientras les peinan o realizan servicios como manicura, pedicura, maquillaje o depilación, comparten historias y se crea una relación muy especial. La profesora de peluquería subraya que es un beneficio mutuo ya que el alumnado aprende a trabajar con personas adultas y los mayores disfrutan del contacto con los jóvenes, que aportan cercanía y ternura.

Además, señala que el compromiso es tan fuerte que, cuando alguna semana no pueden realizar la visita, son los propios alumnos quienes preguntan por qué no se ha hecho. El contacto continuado durante los dos años de formación crea lazos muy sólidos, y algunos estudiantes incluso continúan acudiendo por iniciativa propia durante el verano.

Por su parte, la profesora de Estética, Àngela Moyà, añade que el proyecto nació con el objetivo de fomentar el respeto hacia las personas mayores y preservar esos valores. Señala que, aunque la iniciativa sirve como práctica formativa, lo más importante es el vínculo emocional que se crea entre el alumnado y los usuarios.

Noticias relacionadas

Así lo corrobora María Silva, alumna de segundo curso de Peluquería y Estética, que destaca la felicidad que le produce participar en esta experiencia. Valora especialmente la confianza que depositan en ellos las personas mayores, que les permite practicar y seguir aprendiendo. Además, subraya el cariño que reciben y las historias que comparten, algo que define como una experiencia muy bonita y enriquecedora.